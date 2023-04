VIDEO Svađa zbog ustaškog pozdrava: Bulj ponavljao 'Za dom spremni', Jandroković: 'Izlazite!'

Zastupnici u Saboru danas raspravljaju o Vladinu prijedlogu izmjena Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, koji je izazvao veliku pozornost javnosti. "Uvodite drakonske kazne, uvodite verbalni delikt", kazao je zastupnik Miro Bulj.

"Kolega Bulj, zar ne možete sada o sadržaju, o tome što je krivo u proceduri?" pitao ga je Jandroković.

"Krivo je što uvodite verbalni delikt kako biste, između ostalog, prosuđivali što su lažne vijesti i kako biste kažnjavali HOS-ovce za njihov pozdrav 'Za dom spremni'", kazao je Bulj te dobio prvu opomenu. Bulj je nastavio govoriti, a Jandroković mu je dao i drugu opomenu.

Potom je govorio zastupnik Željko Sačić koji je kazao da su izmjene Zakona protivne Ustavu. Bauk je upozorio na to da se radi o propisu koji je represivan.

Bulj je zatražio stanku. "Vidi koliko vas se okupilo da biste progurali verbalni delikt. Tko će prosuđivati što su lažne vijesti. Vi ste ovo nametnuli i našli model kako kazniti ljude koji su se borili u HOS-u i koji legitimno pozdravljaju pozdravom 'Za dom spremni", kazao je Bulj. "Kolega Đakić, sve hrvatske branitelje pozivam, nemojte ovo podržati, ovo je ukidanje prava slobode govora. Na koji vi način mijenjate ovaj zakon po hitnoj proceduri. Koliko je Vlada lažnih vijesti o Covid mjerama dala. Tko je odgovoran za to. Zbog čega su nas proganjali. Otkad je Putin prvu granatu ispalio na Ukrajinu, nema više korone", rekao je Bulj.

"Što ste radili narodu lažnim vijestima, lažnim mjerama", nastavio je Bulj. "Uništili ste ovu domovinu", dodao je. "Hoćete zabraniti pozdrav? Ja ga ponavljam: 'Za dom spremni!" kazao je Bulj.

Zastupnik Davorko Vidović kazao je da je Poslovnik povrijeđen jer je Bulj sve njih, branitelje, usporedio s onima koji podržavaju pozdrav 'Za dom spremni'. "Mi, hrvatski branitelji, najveći dio nas, nismo nikada stajali iza tog pozdrava. Mi se nismo borili za ustašku tvorevinu", kazao je.

"Primijetio sam to u obraćanju kolege Bulja, on to mora sam obrazložiti, vaša primjedba stoji", kazao je Jandroković.

Potom se javio zastupnik Hrvoje Zekanović. "Kolega Bulj govori o neistinama. Jedini koji govori neistine je on. Ako njemu smeta da se oštro sankcionira onaj koji veliča četnički pokret ili onaj koji orgija s Titovim slikama, to je njegov problem, a on jako dobro zna da se po pitanju HOS-a ništa ne mijenja. I to znaju i hrvatski građani", kazao je Zekanović.

Predsjednik Sabora pozvao je zastupnike da se vrate na temu.

Javio se i zastupnik Milorad Pupovac. "Izvikivanje za vrijeme rasprave u Saboru ustaškog zločinačkog pozdrava 'Za dom spremni' kao što je to učinio prije nekoliko minuta zastupnik teška je uvreda i poziv na mržnju i nasilje", kazao je Pupovac.

Jandroković je potom rekao da je to neprihvatljivo i da objašnjenje treba dati Bulj.

Grmoja je također rekao da vladajući guraju verbalni delikt u proceduru. "Sporno vam je da se u kontekstu Domovinskog rata, ne govorim ustaškog režima, spominje 'za dom spremni'", kazao je Grmoja, a Jandroković mu je rekao da ne dijeli demagogiju.

"Igra vam Slava Ukrajini, a odrekli ste se hrvatskih branitelja", nastavio je, nakon čega je Jandroković digao glas i pozvao ga da sjedne.

"Ne možete opravdati ono što se ne može opravdati. Bulj nije bio jasan oko toga već je upotrijebio te riječi na dvosmislen način, nije govorio o Domovinskom ratu. Molim vas da tu vrstu rasprave završimo. Nije pametna ni korisna", kazao je Jandroković.

"Kolegice i kolege, vi znate da je kažnjivo upotrebljavati simbole i riječi povezane s ustaškim režimom. Ne igrajte se s takvim stvarima jer ćete biti sankcionirani", kazao je Jandroković.

Potom se opet javio zastupnik Sačić koji je dobio drugu opomenu, a pritom se derao: "Neću sjesti", nakon što mu je Jandroković poručio da sjedne. Jandroković je zatražio da prestane. Bulj je opet dobio riječ i ponovio svoje mišljenje.

Jandroković mu je dao i treću opomenu. Onda je Bulj ponovio da je to govorio u kontekstu Domovinskog rata, a Jandroković mu je dao i četvrtu opomenu i zamolio da napusti sabornicu. "Kolega Bulj, molim vas, napustite sabornicu", kazao je. I Krešo Beljak je dobio opomene, a potom su zastupnici otišli na kratku stanku.