Glavni ravnatelj policije o ubojici iz Krapine: Više puta je prekršajno i kazneno prijavljen

Glavni ravnatelj policije Nikola Milina oglasio se nakon jutrošnjeg ubojstva policijskog službenika u Krapini, istaknuvši kako je riječ o velikom gubitku za hrvatsku policiju. Podsjetimo, jutros oko osam sati u ugostiteljskom objektu u Krapini vatrenim oružjem ubijen je policijski službenik Robert Grilec. Osumnjičeni se nakon toga istim oružjem teško ranio te je helikopterom prevezen u KB Dubrava, prenosi HRT .

“Najprije izražavam sućut i potporu obitelji našega kolege Roberta, potom svim kolegama i prijateljima. Ovo je veliki gubitak za policijski sustav. Radi se o uzornom kolegi koji je profesionalno i časno obavljao svoju službu”, rekao je Milina za Dnevnik HTV-a. Potvrdio je kako je očevid završen, dok kriminalističko istraživanje i dalje traje kako bi se utvrdile sve okolnosti i motiv zločina.

Milina je otkrio i da je policija ranije više puta prijavljivala osumnjičenog, i prekršajno i kazneno, o čemu su bili obaviješteni Državno odvjetništvo i nadležni sud. Dodao je i kako je osumnjičeni ilegalno posjedovao vatreno oružje, što će također biti predmet daljnjeg istraživanja.

Govoreći o sigurnosti policijskih službenika, Milina je rekao kako statistike pokazuju pad broja napada na policiju, ali je upozorio da su policajci svakodnevno izloženi opasnim situacijama. “U posljednjih pet godina imali smo 32 pokušaja ubojstva policijskih službenika. Stalno radimo na podizanju kaznenopravne zaštite i unaprjeđenju osposobljenosti službenika”, rekao je. Na kraju je istaknuo važnost poštovanja prema policijskim službenicima i poslu koji svakodnevno obavljaju.