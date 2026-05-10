Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 149
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ILEGALNO POSJEDOVAO ORUŽJE

Glavni ravnatelj policije o ubojici iz Krapine: Više puta je prekršajno i kazneno prijavljen

Svečano obilježena 41. obljetnica Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
Foto: Robert Anic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
10.05.2026.
u 22:00

“Najprije izražavam sućut i potporu obitelji našega kolege Roberta, potom svim kolegama i prijateljima. Ovo je veliki gubitak za policijski sustav. Radi se o uzornom kolegi koji je profesionalno i časno obavljao svoju službu”, rekao je Milina za Dnevnik HTV-a.

Glavni ravnatelj policije Nikola Milina oglasio se nakon jutrošnjeg ubojstva policijskog službenika u Krapini, istaknuvši kako je riječ o velikom gubitku za hrvatsku policiju. Podsjetimo, jutros oko osam sati u ugostiteljskom objektu u Krapini vatrenim oružjem ubijen je policijski službenik Robert Grilec. Osumnjičeni se nakon toga istim oružjem teško ranio te je helikopterom prevezen u KB Dubrava, prenosi HRT .

“Najprije izražavam sućut i potporu obitelji našega kolege Roberta, potom svim kolegama i prijateljima. Ovo je veliki gubitak za policijski sustav. Radi se o uzornom kolegi koji je profesionalno i časno obavljao svoju službu”, rekao je Milina za Dnevnik HTV-a. Potvrdio je kako je očevid završen, dok kriminalističko istraživanje i dalje traje kako bi se utvrdile sve okolnosti i motiv zločina.

Milina je otkrio i da je policija ranije više puta prijavljivala osumnjičenog, i prekršajno i kazneno, o čemu su bili obaviješteni Državno odvjetništvo i nadležni sud. Dodao je i kako je osumnjičeni ilegalno posjedovao vatreno oružje, što će također biti predmet daljnjeg istraživanja.

Govoreći o sigurnosti policijskih službenika, Milina je rekao kako statistike pokazuju pad broja napada na policiju, ali je upozorio da su policajci svakodnevno izloženi opasnim situacijama. “U posljednjih pet godina imali smo 32 pokušaja ubojstva policijskih službenika. Stalno radimo na podizanju kaznenopravne zaštite i unaprjeđenju osposobljenosti službenika”, rekao je. Na kraju je istaknuo važnost poštovanja prema policijskim službenicima i poslu koji svakodnevno obavljaju.

Forenzičari na mjestu događaja, sve puno policije: Šokantno jutro u Krapini, u ovom kafiću ubijen je policajac Podijeliti Natrag na članak
Ključne riječi
policajac ubojstvo Nikola Milina

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar mustafa1
mustafa1
22:36 10.05.2026.

Nije bez razloga pucao.

HE
Hermit
22:24 10.05.2026.

Znači li ova izjava to da onda policija i pravosude ne rade svoj posao ili ga rade predobro? Jer ako ga ne rade dobro zasto ne te tko ce za to odgovarati? A ako ga rade dobro tko ce biti unaprijeden i po kojim osnovama a da za par godina nece biti propucan jer je prica sumnjiva kao i visestruko prijavljivan sumnjivac.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!