Inflaciju ubrzali skuplja struja, plin i grijanje, cijene hrane stagniraju

Studeni je donio stagnaciju cijena hrane i usluga u odnosu na listopad, no svoj je doprinos dalo poskupljenje struje, plina i grijanja pa je godišnja stopa inflacije u pretposljednjem ovogodišnjem mjesecu ubrzala s 3,6 na 3,8 posto. Gotovo sav mjesečni prirast inflacije u studenom od 0,6 posto došao je od posljednjeg vala poskupljenja energenata od 9 do 15 posto, kojim je Vlada nastavila s odmrzavanjem cijena energenata. Sljedeća runda poskupljenja mogla bi uslijediti nakon ožujka 2026.
