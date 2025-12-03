Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 209
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
INFLACIJA 3,8%, MINISTAR BEZ BRIGE

Inflaciju ubrzali skuplja struja, plin i grijanje, cijene hrane stagniraju

Autor
Ljubica Gatarić
03.12.2025.
u 21:54

Lovrinčević: Vlada bi trebala ograničiti koncentraciju u maloprodaji na prihvatljivih 25%. Dva vodeća trgovca drže svaki oko 30% tržišta i praktički nema pravog diskontera

Studeni je donio stagnaciju cijena hrane i usluga u odnosu na listopad, no svoj je doprinos dalo poskupljenje struje, plina i grijanja pa je godišnja stopa inflacije u pretposljednjem ovogodišnjem mjesecu ubrzala s 3,6 na 3,8 posto. Gotovo sav mjesečni prirast inflacije u studenom od 0,6 posto došao je od posljednjeg vala poskupljenja energenata od 9 do 15 posto, kojim je Vlada nastavila s odmrzavanjem cijena energenata. Sljedeća runda poskupljenja mogla bi uslijediti nakon ožujka 2026.

HNB zaoštrio uvjete za kredite

Ključne riječi
gospodarstvo cijene HNB energija inflacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja