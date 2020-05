Kovač: Sustav e-Propusnica koristili su građani koji su bili u samoizolaciji

Stožer civilne zaštite grada Lepoglave utvrdio je niz problema u sustavu koji su, kako tvrde, ozbiljno ugrozili planirano kontroliranje kretanja građana koji su u riziku da prenose koronavirus.

- Nakon što smo sasvim slučajno uvidjeli da pojedinim građanima za koje znamo da su u mjeri samoizolacije sustav za izdavanje e-Propusnice uredno omogućuje izdavanje istih, dali smo si truda i proveli opsežnije istraživanje koje je samo potvrdilo naše sumnje da su propusnice koristili građani kojima iste nisu smjele biti izdane. To se naravno događalo nenamjerno i slučajno jer mi u lokalnim stožerima nemamo uvid u to kome liječnici i epidemiolozi izriču mjeru COVID-19, odnosno samoizolaciju - kazao je zamjenik gradonačelnika i načelnik Stožera civilne zaštite grada Lepoglave Hrvoje Kovač. On je zajedno s timom liječnika radio na dodatnom testiranju sustava za izdavanje e-Propusnica i utvrdio da se kod građana koji bi trebali imati ili imaju izrečenu mjeru samoizolacije ta mjera ne vidi u sustavu za izdavanje e-Propusnica, kao ni u Centralnoj digitalnoj platformi za praćenje COVID-19 (CDP), ali ni na listi pacijenata u samoizolaciji koje liječnici skidaju s Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske (CEZIH portala).

- Provjerili smo ovaj propust s epidemiolozima, u MUP-u i Graničnoj policiji i samo potvrdili da nam stvarno jedan dio ljudi "bježi" iz sustava nadzora. Prvenstveno se tu radi o ljudima koji svakodnevno prelaze granicu zbog rada u inozemstvu. Primjera radi, testirajući sustav, pronašli smo značajan broj osoba koje moraju biti u samoizolaciji, a u sustavu se vode da nisu u samoizolaciji. Tek intervencijom liječnika su neki ispravljeni u sustavu, ali nažalost ne svi - tvrdi Kovač i dodaje kako su imali konkretan slučaj gdje je osoba prelazila granicu više puta, neredovito, i niti jednom nije bila upisana u sustav da joj se izriče mjera samoizolacije. Kasnije se saznalo da je toj osobi izdana redovita propusnica za kretanje izvan te županije jer je sustav to jednostavno dopustio s obzirom da joj nije izrečena mjera samoizolacije.

VIDEO Kontrola propusnica kod Karlovca

Nakon dodatne provjere sustava utvrdilo se da lokalni stožeri nisu povezani sa svim bazama podataka, točnije, sustav za izdavanje e-Propusnica dozvoljava izdavanje propusnice dijelu ljudi koji su u samoizolaciji.

- Iako se do sad radilo o vozačima, prema našem testiranju ima i osoba koje nisu vozači. Dakle, te ljude, veliku većinu je Granična policija zavela u sustav te ih kao takve liječnik obiteljske medicine vidi, MUP ih vidi, a na našem im je testiranju lokalni stožer mogao izdati urednu i važeću propusnicu što ne bi smjelo biti moguće. Sustav izdavanja e-Propusnica je kompromitiran i izgubio je svaki smisao – upozorava Kovač i dodaje da treba povezati sustave. - Do prije dan, dva u Varaždinskoj županiji smo u sustavu izrečene mjere samoizolacije imali 1006 osoba, a nakon revizije evidencije prekograničnih radnika danas ih imamo 2178. To je povećanje za više nego duplo. Kad uzmete u obzir da imamo još 19 županija, stvarni broj je daleko veći - upozorava Kovač i ukazuje na novu grešku u sustavu u koji su sad zavedene i osobe kojima je i formalno i medicinski istekla mjera samoizolacije. Ti ljudi, rekao je Kovač, sad žive u strahu od kazni zbog kršenja samoizolacije koja im je bez ikakve osnove ponovno izrečena. Iako se najvjerojatnije radi o programskoj pogrešci u sustavu, to se ne bi smjelo događati u ovom trenutku.

- Ljudi koji su u samoizolaciji ionako proživljavaju jedan perfidan oblik diskriminacije i život im je protekla dva mjeseca sve samo ne život, a ovakve situacije dodatno pogoršavaju ionako napetu situaciju u društvu zbog tih mjera samoizolacije - zaključio je Kovač.