VIDEO Objavljene prve snimke pada aviona, oglasili se i Ukrajinci. Svjedoci: Čuli smo dvije eksplozije

Ruski mediji ovoga su poslijepodneva prenijeli vijest o padu zrakoplova u Tverskoj regiji u Rusiji, u kojem je navodno bio i šef Wagnera Jevgenij Prigožin. U padu zrakoplova je poginulo ukupno 10 osoba - sedam putnika i tri članova posade.

Iako informacije još nisu službeno potvrđene, navodi se kako je zrakoplov navodno bio oboren, a na društvenim mrežama objavljene su i prve snimke s mjesta događaja.

Mještani Kuzhenkina, mjesta kod kojeg je pao zrakoplov, tvrde kako su čuli dvije eksplozije. Snimke na Xu, bivšem Twitteru, pokazuju pad zrakoplova za kojeg još nije potvrđeno da se radi o Embraeru koji se srušio.

Na društvenim mrežama oglasili su se i Ukrajinci koji su komentirali vijesti koje su objavljene. Naime, ukrajinski savjetnik ministarstva unutarnjih poslova Anton Geraščenko objavio je na Xu kako je već i Wikipedia navela datum smrti Prigožina, 23. kolovoza 2023.

Wikipedia already has Prigozhin's date of death on his page. pic.twitter.com/n9IGmVniLv