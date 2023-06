Od miljenika do državnog neprijatelja: Prigožin je napravio fatalnu pogrešku koju Putin neće zaboraviti

Od miljenika i Putinovo chefa do parije i izdajnika domovine, Jevgenij Prigožin učinio je puni krug u svojim odnosima s Vladimirom Putinom. Krajnja instanca u njegovoj očito osobnoj intifadi protiv ruskog ministra obrane Sergeja Šoigua morao je biti i ruski predsjednik. I tu je šef Wagnera napravio fatalnu pogrešku koju mu nitko, pa ni njegov najomiljeniji šef ne može oprostiti.

Jevgenij Prigožin osoba je tamne prošlosti koja uključuje i dugu zatvorsku kaznu koju je zaslužio još kao 18-godišnjak zbog krađe. Najprije mu je određena uvjetna da bi dvije godine kasnije, 1991., ponovio nedjelo te mu je presuđeno 12 godina zbog pljačke, prevare i poticanja maloljetnika na kriminalne aktivnosti.

Tih '12 godina strogog zatvora' zaslužio je zbog provali u domove luksuznik naselja. No, pomilovan je 1988. da bi bio pušten 1990. nakon što je iza rešetaka proveo devet godina. Kada se vratio doma, s majkom je prodavao hot dogove na lenjingradskoj tržnici Aprashaka. I išlo im je, prema jednom intervjuu s njim objavljenim u The New York Timesu, više nego dobro.

VIDEO: Rat u Ukrajini: Wagnerovi borci zauzeli vojne položaje u ruskom gradu Rostovu na Donu

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Rublji su se gomilali brže nego ih je majka mogla prebrojati, kazao je. Malo-pomalo stekao je dovoljno da pomalo u magli raspada Sovjetskog Saveza krene u poduzetništvo. I to u samom Petrogradu, rodnom gradu Vladimira Putina, gdje je bio dionik lanca špeceraja Contrast, prvi takav privatni brend u tom ruskom gradu. Pa je to prešlo na kocku, postao je direktorm lanca Spektar koji je postavio prva casina u Petrogradu. I čini se da je upravo tada upoznao Vladimira Putina koji je bio u gradskom nadzornom odboru za igre na sreću i kockanje.

VEZANE VIJESTI:

No, zaista se ruskom predsjedniku približava nakon što mu poslovi polako počinju stagnirati, pa nagovara partnera Kirila Ziminova da otvore restoran. Prvo je to bila Stara carinarnica u Sankt Petersburgu, da bi onda za 400.000 dolara preuredili jedan propadajući brod i od njega napravil Novi otok, monderni petrogradski restoran. Osobno je u tom restoranu posluživao ne samo Putina već i Jacquesa Chiraca, pa i George W. Busha, 2003. Putin je slavio svoj rođendan. Bliskost s Putinom otvorila mu je put do otvaranja vlastitog posla, cateringa Concord, koji je, vidite čuda, dobivao milijunske poslove s Kremljom ali i opskrbu hranom ruske vojske u ugovoru teškom 1,2 milijardi dolara godišnje. I tu počinje karijera Jevgenija Prigožina kakvog ga poznajemo danas, dijelom je tog novca osnovao Internet Research Agency, lažnu konzultantsku agenciju, kroz koju su zapravo ruske službe utjecale na ishod raznih izbora a ponajprije onih američkih.

Prigožinu ide jako, jako dobro, s obitelji usealjava na štiženo petrogradsko imanje gdje je i košarkaško igralište ali i helikoptersko sletište. Ima i jahtu od 115 stopa te vlastiti zrakoplov koji često mijenja, od Cessne 182 preko Embraer Legacy 600, British Aerospace 125 i Hawker 800XP. U kojem je trenutku točno odlučeno da se osnuje Prviatna vojna kompanija Wagner, nije sasvim jasno. Čak je vrlo dugo Prigožin uspješno skrivao kako je zapravo on osnivač i glavni financijer. Službeno, Wagner je osnovao Dmitrij Utkin, neadašnji službenik ruske vojnoobavještajne službe GRU-a 2014. godine. Da bi se ta paravojna postrojba sačinjena ispočetka od ruskih vojnih veterana na dobrim ugovorima, pojavila u Ukrajini kao dio proruske pobune.

Utkin je sve vrijeme, do rujna 2022. godine, figurirao kao osnivač i lider zbog kojega je postrojba i dobila takvo ime. Čovjek je, naime, ljubitelj glazbe Richarda Wagnera, a kojega su opet simpatizirali i nacisti, i to sve nije slučajno, jer Utkin ima neonacističke tetovaže. I sada je to sve vrlo interesantno, jer Prigožin je židovskog porijekla, a u postrojbi ima simpatizere nacista.

Wagner je počeo vrlo ubrzo figurirati kao privatna kremaljska vojska koju se koristi za one misije u kojima službena Rusija ne može imati ulogu. Nešto poput JSOC-a koji je osnovan za predsjednikovanja Baracka Obame. Wagner je bio aktiva i u ratu u Siriji ali i u praktično svakoj afričkoj zemlji gdje je Rusija imala neki interes, odnosno gdje je trebalo aktivno podupirati neki od režima koji su joj iskazivali sklonost. Savršeno je jasno kako je Prigožin u svim tim aktivnostima gledao da ostvari svoju korist. Tako se prije par mjeseci pisalo i o njihovim aktivnostima u Sudanu iz kojeg su odnijeli gotovo 33 tone zlata samo 2021. godine.

Puno se pričalo kako jednaki motiv Prigožina drži u gorkom nastojanju da osvoji Soledar, mali rudarski gradić u Ukrajini oko kojega je niz rudnika soli. Tako 'zarađenim' novcem Prigožin je financirao Wagner i njegove aktivnosti, čineći ga jednom vrstom mafijaške organizacije po uzoru na filmove. Tako ga je jedna publikacija koja se bavi međunarodnim terorizmom prozvala 'ruskom paravojnom Hydrom'.

VIDEO: Putin optužio Wagner za izdaju

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Rat u Ukrajini omogućio je Prigožinu da Wagner značajno ojača, do 50.000 boraca. No, Putin sada zna kakvu je pogrešku napravio kada je svojem chefu dopustio da odlazi u zatvore i zatočenima, bez obzira na vrstu zločina koji su počinili, obećaje da će biti pomilovani nakon šestomjesečnog ugovora na ukrajinskom bojištu. Intersantno, i Dmitrij Peskov, kremaljski glasnogovornik, svojeg je sina poslao u Wagner, ne, doduše, na prvu crtu, ali u topništvu, nakon što se doznalo da ovaj priča kako ne može biti mobiliziran jer je to što jest, Peskovljev sin. U jednom trenutku, kako ruskoj vojsci nije baš išlo kako je zamišljeno, doista jest izgledalo da je Wagner za Putinov režim ono što su Crvene beretke, odnosno Jedinica, bili za srpski režim 1999. godine i početka sukoba na Kosovu. Ruska je vojska izgledala jadno i rastureno, od sjaja i straha i trepeta survani su ukrajinsko blato.

VEZANA VIJEST

I ovdje Putin mora priznati kako su i pritisci Prigožina pa i čečenskog vođe Kadirova doprinijeli da se ondje pošalje generala Armagedona Sergeja Surovikina, koji je povukao teške poteze, poput povlačenja iz dijela Heronske oblasti, ali i stvorio takvu obrambenu liniju koju Ukrajinci sada ne mogu probiti. No, došlo je i do toga da je i Surovikin istupio protiv svojeg glavnog pokrovitelja koji očito nije mogao podnijeti da Rusija na bojnom polju ima uspjeha bez da on s tim ima uspjeha.