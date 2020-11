Kota najbrže hoda unatrag i postigla je Guinnessov rekord

U njezinim nogama još je jedan uspjeh, sa sve četiri najbrže je prošla udaljenost od pet metara hodajući unatrag. Ona je Kota, desetogodišnja kujica pasmine border collie. I ako mislite da to i nije baš nešto, prevarili ste se. Jer Kota je naš prvi pas upisan u Guinnessovu knjigu rekorda među psima u hodu unatrag. Zagrepčanka Ana Odak, koja je pomalo ‘kriva’ za to, ispričala nam je kako je sve počelo, gotovo igrom slučaja.

– U veljači ove godine surfala sam društvenim mrežama i uočila Guinnessov rekord za psa koji najbrže hoda unatrag. Rekord je bio 6.73 sekunde. Nisam se mogla oteti želji da probam to s Kotom, a već na prvom mjerenju zadanu udaljenost prošle smo za 5.22 sekunde. Motivacija je u tom trenu porasla do neba i prijavila sam rekord. Mjeseci čekanja rezultirali su potvrdnim odgovorom i odobreno mi je rušenje rekorda. Službeno smo to obavili 10. lipnja na Jarunu, na terenu Softball kluba Princ, gdje se okupila ekipa mojih dragih ljudi. Samo tri pokušaja, a treći apsolutno najbolji. Kota u tom trenu postavlja rekord na 2.42 sekunde. Svi smo bili u šoku njenom brzinom i postignutim rezultatom. Pripremila sam potrebnu papirologiju i poslala, a onda je uslijedilo svakodnevno čekanje – priča nam Kotina vlasnica Ana. Prošlo je 16 tjedana kad je stigao službeni odgovor i potvrda – “Ana Odak i Kota – Guinness record holders”.

Iako su Ana i Kota već pomalo naučene na uspjehe i nagrade, a naučile su na to i sve koji ih poznaju, ovaj rekord ostaje zapisan i u svjetskim razmjerima. A kad priča o Koti, Ana kaže kako je to ženska s karakterom koja od malih nogu pokazuje veliki potencijal za rad. Ostvarila je karijeru i u glumačkim vodama, ima više od deset snimljenih reklama i tri uloge u filmovima. Jedna od zapaženijih je uloga u filmu “Take Me Somewhere Nice”, koji je 2019. dobio nagradu Srce Sarajeva. U njemu je Kota odigrala pomalo jezivu ulogu, glumila je psa koji strada pod kotačima automobila. No, nije Kota uspješna samo kao glumica, jako se dobro snalazi i kao terapijski pas. Prvi je licencirani terapijski border u Hrvatskoj Udruge za školovanje pasa vodiča i mobilitet, a iza nje je već sedam godina rada s djecom s teškoćama u razvoju unutar senzorne sobe u Centru za odgoj i obrazovanje Velika Gorica. Prisjećajući se svojih početaka rada sa psima, a treninzima se bavi već gotovo 15 godina, Ana ne propušta reći da je njezin rad temeljen na pozitivnim metodama, jer upravo one psu daju slobodu, motivirano i veselo učenje i bliskost s vodičem. Uz Kotu, Ana ima još dva psa. Mješanac Lujo ima 14 godina i u zasluženoj je psećoj mirovini. Uz motivirajući rad od plahog psa postao je pravi šarmer, a u svojoj karijeri bavio se agilityjem.

Ana kaže rekreativno, ali osvojili su i pokoje postolje. Pred trogodišnjim Ipsilonom (border collie) vrckavog karaktera je obećavajuća budućnost.

– Jako je drag, umiljat i nježan. Trenutačno se bavi traženjem nestalih po tragu, frizbijem i terapijskim radom. Za licenciju je veoma uspješno položio u mladim danima, a uočen je ogroman potencijal prema tom pozivu – kaže Ana, inače profesorica fizike koja objašnjava i zašto je napustila taj poziv i samozaposlila se u vlastitoj školi za pse, a pronaći je možete i na Facebook stranici.

– Psi su uvijek bili moja prva ljubav. Njihova energija i mir koji mi daju bili su glavni izbor da učionicu zamijenim livadom. Nekad je teško, hladno, puno sam vani, ali zadovoljstvo vlasnika kada postigne ono o čemu sanja sa svojim četveronožnim članom obitelji zamijeni sve tegobe u trenu – ističe Ana.