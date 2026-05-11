PRANJE NOVCA ZA LUKSUZNE KUĆE

Korupcijski skandal vrijedan 100 milijuna dolara trese Ukrajinu: Optuženi bliski suradnici Zelenskog, na meti i čovjek iz samog vrha vlasti

Foto: reuters
Gabrijela Čuljak Jurić
11.05.2026.
u 22:14

Jermak je pod istragom u sklopu slučaja korupcije vrijednog 100 milijuna dolara koji se odnosi na državni nuklearni monopol Energoatom

Bivši šef kabineta predsjednika Volodimira Zelenskog optužen je za pranje novca u sklopu opsežne antikorupcijske istrage, priopćilo je Specijalizirano tužiteljstvo za borbu protiv korupcije (SAPO) u priopćenju. Iako u SAPO-ovu priopćenju nije navedeno ime, izvor iz policije upoznat s istragom rekao je za Kyiv Independent da je riječ o Andriju Yermaku. 'Komentirat ću nakon što istraga završi', rekao je Jermak novinarima ubrzo nakon podizanja optužnice.

Yermak je pod istragom u sklopu slučaja korupcije vrijednog 100 milijuna dolara koji se odnosi na državni nuklearni monopol Energoatom. Istraga o Energoatomu, pokrenuta prošle godine, najveća je antikorupcijska istraga tijekom mandata Zelenskog. Već je devet osumnjičenih optuženo u tom slučaju, među njima Timur Mindich, bliski Zelenskijev suradnik, bivši potpredsjednik vlade Oleksij Černišov te bivši ministar energetike i pravosuđa Herman Halushčenko.

Prema navodima izvora iz policije, osumnjičenici u slučaju Energoatom navodno su davali novac Černišovu za izgradnju luksuznih kuća u blizini Kijeva. Jedna od tih luksuznih kuća, financiranih kroz korupcijsku shemu Energoatoma, navodno je bila namijenjena Jermaku, dodao je izvor. Predsjednik se nije službeno oglasio nakon podizanja optužnice protiv Jermaka. Savjetnik Zelenskog Dmytro Lytvyn rekao je novinarima da je 'preuranjeno procjenjivati trenutne procesne radnje'.
pranje novca korupcija Volodimir Zelenski

DP
Dpejakovic2
22:42 11.05.2026.

Kod diktatora ne postoje skandali ni korupcija za razliku od demokracije koja je u ratu.

ML
mladaklada
22:33 11.05.2026.

Ukrajinu, s cca 10 puta brojnijim stanovništvom od Hrvatske, trese korupcijski skandal od 100 milijuna, a u Hrvatskoj onaj od 30 milijuna već jenjava. Da je proporcionalan ukrajinskom, recimo od 10 milijuna, ne bi se o njemu pisalo ni tri dana. Pavlek bi već bio uveden u registar branitelja, a dobio bi mirovinu i unosnu sinekuru.

Avatar KlimaveLaži
KlimaveLaži
22:31 11.05.2026.

Blatite Rusiju a puno dvorište smeća...

