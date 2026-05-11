Korupcijski skandal vrijedan 100 milijuna dolara trese Ukrajinu: Optuženi bliski suradnici Zelenskog, na meti i čovjek iz samog vrha vlasti

Bivši šef kabineta predsjednika Volodimira Zelenskog optužen je za pranje novca u sklopu opsežne antikorupcijske istrage, priopćilo je Specijalizirano tužiteljstvo za borbu protiv korupcije (SAPO) u priopćenju. Iako u SAPO-ovu priopćenju nije navedeno ime, izvor iz policije upoznat s istragom rekao je za Kyiv Independent da je riječ o Andriju Yermaku. 'Komentirat ću nakon što istraga završi', rekao je Jermak novinarima ubrzo nakon podizanja optužnice.

Yermak je pod istragom u sklopu slučaja korupcije vrijednog 100 milijuna dolara koji se odnosi na državni nuklearni monopol Energoatom. Istraga o Energoatomu, pokrenuta prošle godine, najveća je antikorupcijska istraga tijekom mandata Zelenskog. Već je devet osumnjičenih optuženo u tom slučaju, među njima Timur Mindich, bliski Zelenskijev suradnik, bivši potpredsjednik vlade Oleksij Černišov te bivši ministar energetike i pravosuđa Herman Halushčenko.

Prema navodima izvora iz policije, osumnjičenici u slučaju Energoatom navodno su davali novac Černišovu za izgradnju luksuznih kuća u blizini Kijeva. Jedna od tih luksuznih kuća, financiranih kroz korupcijsku shemu Energoatoma, navodno je bila namijenjena Jermaku, dodao je izvor. Predsjednik se nije službeno oglasio nakon podizanja optužnice protiv Jermaka. Savjetnik Zelenskog Dmytro Lytvyn rekao je novinarima da je 'preuranjeno procjenjivati trenutne procesne radnje'.