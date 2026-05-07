Dramatična eskalacija pred paradu: Obje strane razmjenjuju ozbiljne prijetnje

Dok se čini da je Rusija sve zabrinutija za sigurnost ovogodišnje parade u povodu Dana pobjede, koji se obilježava 9. svibnja, iz obje zaraćene zemlje stižu ozbiljne prijetnje. Nakon što je Moskva odbacila ukrajinski prijedlog prekida vatre i nastavila napade u više regija, ukrajinski čelnik Volodimir Zelenski dodatno je zaoštrio retoriku. Istaknuo je kako je Rusija od Kijeva dobila jasan prijedlog za obustavu borbi i prijelaz na diplomaciju, ali da je odgovorila samo pojačanom vojnom aktivnošću. "Rusija je došla do točke u kojoj čak i njihova glavna parada sada ovisi o nama. I to je jasan signal: vrijeme je da se ovo završi", rekao je Zelenski.

Kako navodi Kyiv Post, Kremlj je ranije predložio ograničeno primirje za 8. i 9. svibnja, a Zelenski je inicijativu opisao kao "kazališnu predstavu“ osmišljenu prvenstveno radi osiguravanja parade i zaštite Moskve od mogućih ukrajinskih napada. Umjesto toga, Kijev je predložio prekid vatre od 6. svibnja. Prema Zelenskom, Rusija je ignorirala ponudu te su ukrajinski dužnosnici zabilježili više od 1800 udara i napada u nekoliko regija. Upozorio je da će Ukrajina sada odgovoriti "zrcalno“ te reagirati ovisno o situaciji.

Ako Ukrajina poremeti događanja u povodu Dana pobjede u Moskvi, Rusija je upozorila strane diplomatske misije i međunarodne organizacije da bi mogla pokrenuti "masovne udare odmazde“ na Kijev, uključujući i "centre donošenja odluka“. Marija Zaharova, glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova, rekla je da je Moskva poslala službenu notu stranim misijama pozivajući ih da osiguraju "pravodobnu evakuaciju“ diplomatskog osoblja i građana iz ukrajinske prijestolnice, prenosi Kyiv Post.

Rusija je već odlučila smanjiti opseg ovogodišnje parade. Primjerice, očekuje se da teško vojno naoružanje neće sudjelovati u povorci prvi put nakon gotovo dva desetljeća. Kako su ruski dužnosnici rekli, to bi se moglo dogoditi zbog "operativne situacije". Također, ruske su vlasti uvele povremena gašenja mobilnog interneta u Moskvi do subote. Iako se službeno povezuju sa sigurnosnim razlozima, prekidi bi mogli pomoći i u ograničavanju navigacije dronova te u sprečavanju prijenosa mogućih nereda ili prosvjeda tijekom događaja.