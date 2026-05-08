Zelenski 'dopustio' Putinu paradu u Moskvi: Potpisao je dekret o primirju, ali traži i nešto zauzvrat

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potpisao je u petak navečer predsjednički dekret kojim potvrđuje da će "dopustiti" Rusiji održavanje Parade pobjede u subotu. "Uzimajući u obzir brojne zahtjeve i iz humanitarnih razloga navedenih tijekom pregovora s američkom stranom 8. svibnja 2026., ovime donosim dekret: dopušta se održavanje parade u gradu Moskvi (Ruska Federacija) 9. svibnja 2026.", navodi se u odluci. Američki predsjednik Donald Trump na društvenoj mreži Truth Social objavio je trodnevno primirje za 9., 10. i 11. svibnja. "Ovo primirje uključivat će obustavu svih kinetičkih aktivnosti, kao i razmjenu po 1000 zarobljenika iz svake zemlje", napisao je Trump. "Taj sam zahtjev iznio osobno i vrlo cijenim što su ga prihvatili predsjednik Vladimir Putin i predsjednik Volodimir Zelenski".

Zelenski je u dekretu potvrdio da će primirje početi u subotu u 10 sati po kijevskom vremenu te da se odnosi isključivo na Crveni trg i njegovu okolicu, prenosi Euronews. "Za vrijeme trajanja parade (počevši od 10:00 po kijevskom vremenu 9. svibnja 2026.) teritorijalni sektor Crvenog trga bit će isključen iz operativnog plana uporabe ukrajinskog naoružanja", stoji u predsjedničkom dekretu koji uključuje i točne koordinate dijela Moskve koji obuhvaća Crveni trg. Ured ukrajinskog predsjednika potvrdio je da je ruska strana bila posebno zabrinuta za sigurnost trga i ostatka Moskve te da Rusija nije uključena u širi sporazum o primirju opisan u Zelenskijevu dekretu.

Nakon što je Rusija u srijedu prekršila primirje koje je predložila Ukrajina i nakon što je Zelenski obećao odgovoriti "istom mjerom", Kremlj je dodatno pojačao već stroge sigurnosne mjere, uključujući i one vezane uz Putina, koji bi u subotu trebao predvoditi paradu. Prema brojnim medijskim izvješćima koja je potvrdila ukrajinska obavještajna služba, Kremlj je za potrebe parade u Moskvu prebacio sustave protuzračne obrane iz drugih ruskih regija. Zelenski je ranije ovog tjedna izjavio da su u središtu Moskve postavljeni dodatni obrambeni prstenovi, dok je ostatak Rusije ostao bez zaštite protuzračne obrane.

"Vidimo da su posljednjih tjedana oko Moskve izgrađeni dodatni prstenovi protuzračne obrane zahvaljujući velikom premještanju sustava iz ruskih regija", rekao je tada Zelenski. Vlasti u najmanje 11 ruskih regija potpuno su otkazale javne proslave zbog sigurnosnih razloga, prenose mediji. Među tim regijama nalazi se i Čuvašija, gdje je ukrajinski napad na vojno-industrijski objekt u regionalnom središtu Čeboksariju u utorak pokazao sposobnost Kijeva da domaćim oružjem gađa ciljeve više od 1000 kilometara duboko unutar ruskog teritorija. Događaji su otkazani i na Krimu, teritoriju Ukrajine koji je Rusija anektirala, ali koji je međunarodno i dalje priznat kao dio Ukrajine.