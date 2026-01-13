Konzum zaključio treću sezonu Malih velikih talenata – ukupno 2,3 milijuna eura ulaganja u školsku opremu i razvoj talenata

Završetkom treće sezone Konzumove društveno odgovorne inicijative Mali veliki talenti zaokružen je trogodišnji ciklus projekta koji je kroz kontinuiranu suradnju Konzuma, kupaca i škola prerastao u jednu od najopsežnijih inicijativa usmjerenih na opremanje obrazovnih ustanova u Hrvatskoj. Kroz tri sezone projekta školama je osigurana oprema ukupne vrijednosti oko 2,3 milijuna eura, pri čemu su škole same birale opremu prema svojim stvarnim potrebama.

U trećem izdanju inicijative sudjelovalo je više od dvije trećine svih osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj, njih gotovo 1.800, kojima su kupci Konzuma donirali su gotovo 12 milijuna kupona. Prikupljene kupone škole su iskoristile za narudžbu 11.406 komada opreme, ponajviše iz područja sporta, znanosti, tehnike i umjetnosti. Kada se zbroje rezultati sva tri izdanja projekta, škole su putem Malih velikih talenata naručile više od 38 tisuća komada opreme, čime je inicijativa ostavila trajni trag u učionicama, školskim dvoranama i kabinetima diljem zemlje.

„Mali veliki talenti od početka su zamišljeni kao dugoročna inicijativa koja povezuje lokalne zajednice u cijeloj Hrvatskoj kroz zajednički cilj – ulaganje u obrazovanje i razvoj djece. Kao kompanija s jakom lokalnom prisutnošću i nacionalnim dosegom, Konzum je kroz ovaj projekt preuzeo ulogu platforme koja povezuje te omogućuje konkretna, mjerljiva ulaganja. Visok odaziv škola, kojima smo osigurali opremu vrijednu ukupno 2,3 milijuna eura, potvrđuje da ovakav model suradnje donosi stvaran i dugoročan društveni učinak“, izjavio je Zoran Mitreski, predsjednik Uprave Konzuma.

Važan dio treće sezone bila je i Banka kupona u kojoj je prikupljeno gotovo 200 tisuća kupona, namijenjenih malim školama iz manjih sredina s konkretnim potrebama. Kroz nagradni natječaj odabrano je pet škola koje su dobile dodatne kupone, prikupljene donacijama kupaca koji nisu imali mogućnost ili želju samostalno odabrati školu kojoj će donirati. Na taj je način školama osigurana ciljana i konkretna pomoć tamo gdje je bila najpotrebnija.