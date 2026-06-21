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'ZAPLAKAO SAM OD BIJESA I TUGE'

Automobil s vukovarskim tablicama oštećen u Novom Sadu: 'Sramota me je rodnog grada'

Screenshot/Reddit
VL
Autor
Večernji.hr
21.06.2026.
u 14:24

Zaplakao sam od bijesa i tuge, ali sam se suzdržao dok se nismo razišli. Gdje god da ste, nadam se da će sve biti u redu i želim vam svu sreću – poručio je Novosađanin na Redditu

Automobil vukovarskih registracijskih oznaka oštećen je u Novom Sadu, a fotografija i opis događaja ubrzo su se proširili društvenim mrežama. Prema tvrdnjama svjedoka, vozilo je bilo parkirano na označenom mjestu za osobe s invaliditetom te je imalo istaknutu oznaku da se u njemu prevozi osoba s invaliditetom. Incident se, kako navodi autor objave na Redditu, dogodio u blizini kupališta Štrand. Kada su se vlasnici vratili do automobila, zatekli su oštećenja na vozilu.

– Dok smo se nekoliko prolaznika čudili kako je moguće da se ovako nešto i dalje događa, došli su vlasnici auta. Djevojka i njezin brat koji ima invaliditet. Srećom, auto je bio kasko osiguran. Zamotali smo gepek u deku, a jedan prolaznik ih je odvezao do smještaja. Sramota me je rodnog grada  – napisao je autor objave. Dodao je da ga je cijeli događaj posebno pogodio. – Zaplakao sam od bijesa i tuge, ali sam se suzdržao dok se nismo razišli. Gdje god da ste, nadam se da će sve biti u redu i želim vam svu sreću – poručio je.

Objava je u kratkom roku prikupila stotine reakcija i komentara. Mnogi korisnici osudili su incident, ali su istaknuli i pozitivan dio priče – pomoć koju su nepoznati prolaznici pružili vlasnicima vozila.– Nemoj se sramiti svog grada kad si ti postupio ljudski i pomogao. Više je vas bilo koji ste pomogli nego tih koji su napravili štetu – napisao je jedan korisnik. Drugi su upozorili da ovakvi incidenti samo produbljuju podjele.

– Šteta, jer ovakve stvari uzrokuju još veću podijeljenost. Jednom se čovjek s novosadskim registracijama pokvario kraj moje kuće. Pomogli smo mu i odveli ga do mehaničara koji mu nije naplatio popravak. Ima nas normalnih – napisao je jedan komentator. Pojedini korisnici nagađali su da je vozilo moglo biti meta zbog hrvatskih registracijskih oznaka, dok su drugi podsjetili da velik broj građana Hrvatske i Srbije svakodnevno putuje preko granice bez ikakvih problema. – Na kraju krajeva, kakve veze imaju registracije? Što vam je ta osoba skrivila? Užas, baš dno dna – stoji u jednom od komentara. U raspravu su se uključili i korisnici koji su podijelili vlastita iskustva. Neki su naveli da godinama dolaze u Srbiju ili Hrvatsku bez ikakvih neugodnosti.

*Stavovi izraženi u komentarima korisnika Reddita ni u kojem slučaju ne odražavanju stavove redakcije Večernji.hr niti predstavljaju većinsko mišljenje

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