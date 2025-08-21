’Kontrola chata je korak prema Vučićevoj Srbiji’

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić traži od Vlade RH da preispita stav i povuče svoj glas podrške prijedlogu EU regulative poznatom kao Chat Control, za koji drži da je opasan i da bi pod krinkom zaštite djece od seksualnog zlostavljanja mogao dovesti do toga da se svima skeniraju sve poruke i multimedijske datoteke. Dodao je i da bi u Hrvatskoj takav prijedlog mogao omogućiti premijeru Plenkoviću i glavnom državnom odvjetniku da “nas kompletno špijunira” te da je Vladino podržavanje takve regulative korak prema “Vučićevoj Srbiji”. Zbog toga su danas u SDP-u pokrenuli i peticiju te pozivaju građane da “svojim potpisom stanu na stranu zaštite vlastite privatnosti”.

Ulagati u digitalnu pismenost

Na konferenciji za medije održanoj u središnjici SDP-a istaknuto je i kako su sigurnosni stručnjaci u Hrvatskoj istaknuli da ako se uvede ovakav zakon, uz već velik i vidljiv utjecaj na pravosuđe koji HDZ ima, Plenković dobiva alate za prisluškivanje i progon svakog tko ne misli kao on. To potvrđuju i mišljenja europskih nadzornih tijela za zaštitu podataka, koja upozoravaju da zakon kako je izvorno pripremljen u praksi može postati osnova za de facto generalizirano i neograničeno špijuniranje svih vrsta elektroničke komunikacije. U SDP-u su dali i svoj prijedlog što treba napraviti za povećanje sigurnosti.

Kažu da će u EU parlamentu stati u S&D grupaciju i braniti stavove koji će štititi end-to-end enkripciju, osigurati zaštitu privatnosti kod pružatelja usluga te težiti prevenciji i drugim tehničkim rješenjima u borbi protiv materijala seksualnog zlostavljanja djece i povećanju sigurnosti djece na internetu.

U Hrvatskoj SDP predlaže da se radi na jačanju sigurnosnih alata za djecu te boljeg roditeljskog nadzora na uređajima koje koriste maloljetnici. Škole i zajednice treba, navode, usmjeriti da više ulažu u digitalnu pismenost djece i roditelja, a državu da jača specijalizirane policijske jedinice koje ciljano istražuju stvarne slučajeve. Umjesto obveznog skeniranja svih poruka, od platformi treba, kažu, tražiti da brže reagiraju na prijave, uklanjaju identificirani sadržaj... Hrvatsko pravosuđe treba, kažu, raditi na uvođenju strožih kazni i jasnije definiranih zakona protiv onih koji proizvode i distribuiraju neželjene materijale.

’Knock down lijevog spektra’

Nakon sjednice Vlade na kritike se osvrnuo i sam premijer. Kazao je da SDP histerizira oko akata o kojima se već tri godine raspravlja unutar EU vezano uz sprječavanje seksualnog zlostavljanja djece i zaštitu privatnosti te da su prijedlog EK poduprli i SDP-ovi eurozastupnici 17. lipnja.

– Ta šireća histerizacija o nekakvom Big Brotheru, da Vlada želi kontrolirati privatne poruke... Dokle ide taj apsurd? Kao što Milanović laže o slanju vojnika u Ukrajinu, tako i SDP laže da Vlada želi kontrolirati poruke ljudi na društvenim mrežama. To je totalni knock down lijevog političkog spektra, a mene prozivaju ekstremnim desničarom – poručio je premijer.