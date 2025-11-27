Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 174
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
BREAKING
Izdan nalog za uhićenjem Andrija Mikulića
Poznato zbog čega uhićuju glavnog državnog inspektora
Vlada smijenila Mikulića, evo tko je još smijenjen na zatvorenoj sjednici Vlade
Poslušaj
Prijavi grešku
Hrvatska pred ključnim odlukama za budućnost

Konferencija „Zelena tranzicija i održivost 2050“ raspravlja o klimatskoj neutralnosti

Zelena tranzicija i održivost 2050
Shutterstock
VL
Autor
PD
27.11.2025.
u 16:27

Stručnjaci, investitori i znanstvenici otkrivaju koje konkretne mjere Hrvatskoj trebaju da postane održiva i konkurentna do 2050.

Hrvatska stoji pred izazovom, ali i velikom prilikom: klimatske promjene, energetska tranzicija i europski standardi zahtijevaju brze, promišljene i koordinirane odluke. Kako zemlja može postati klimatski neutralna, otporna i konkurentna do 2050. godine? Odgovore na to pitanje tražit će vodeći stručnjaci, investitori, znanstvenici i kreatori politike na konferenciji „Zelena tranzicija i održivost 2050“, u organizaciji Poslovnog dnevnika, koja će se održati 2. prosinca u hotelu International u Zagrebu.

Ključne teme konferencije

Ovogodišnje izdanje spaja znanost, strategiju i praksu – od najnovijih spoznaja o stanju klime do pitanja energetskog prijelaza, održivog financiranja i transformacije prostora u kojima živimo. Sudionici će saznati što Hrvatska realno može postići u idućih 25 godina i koje su ključne odluke za ostvarenje klimatske neutralnosti do 2050.

U fokusu će biti pitanja koja oblikuju hrvatsku budućnost: kako ubrzati razvoj obnovljivih izvora, kako kapital usmjeriti u projekte koji stvaraju dugoročnu vrijednost te kako projektirati energetski učinkovite i priuštive prostore otporne na klimatske promjene. Uz znanstvene uvide i europske perspektive, konferencija će predstaviti i primjere domaćih održivih inovacija koje pokazuju da je promjena već počela – i da dolazi brže nego što se čini.

Govornici koji oblikuju industriju

Konferenciju će obilježiti istaknuti govornici koji svojom stručnošću i djelovanjem već sada mijenjaju sektore energetike, održivosti i razvoja. Među potvrđenima su dr. sc. Branko Grisogono, jedan od vodećih hrvatskih atmosferskih fizičara, Andrea Čović Vidović iz Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj, Petar Sprčić iz HEP-a, Nina Domazet iz HGK, Sofija Kasunić iz E.ON-a, Andrija Hren iz PBZ-a, Andreja Pavlović iz Oikona, Ines Androić Herceg iz Haldena savjetovanja, doc. dr. sc. Vlasta Zanki iz GBC Croatia, te predstavnici ključnih institucija i kompanija koji će podijeliti iskustva, perspektive i konkretne primjere tranzicije u praksi.

Konferencija također otvara prostor za kreativne i multidisciplinarne pristupe održivosti: kroz diskusiju o ključnim izazovima i pet gorućih područja koja će oblikovati budućnost Hrvatske do 2050., sudionici će dobiti uvid u najnovije inicijative iz medija, korporacija i zelenih zadruga. Panelisti – Davor Bruketa (Bruketa&Žinić&Grey), Marija Franjić (Kaufland), predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i Zelene energetske zadruge – pružaju praktičan uvid u transformaciju koja je već u tijeku.

„Zelena tranzicija i održivost 2050“ nije samo konferencija – to je platforma za dijalog, suradnju i povezivanje lidera iz znanosti, politike i industrije. Sudjelovanjem u razgovorima, postavljanjem pitanja i razmjenom ideja, sudionici aktivno doprinosе oblikovanju Hrvatske koja koristi svoje potencijale, čuva resurse i gradi održivu budućnost.

Zašto sudjelovati

„Zelena tranzicija i održivost 2050“ nije samo konferencija – to je platforma za dijalog, suradnju i povezivanje lidera iz znanosti, politike i industrije. Sudjelovanjem u razgovorima, postavljanjem pitanja i razmjenom ideja, sudionici aktivno doprinose oblikovanju Hrvatske koja koristi svoje potencijale, čuva resurse i gradi održivu budućnost.

Sudjelovanje je besplatno uz obaveznu prijavu. Detaljnije informacije, program te registracijsku formu možete pronaći na web specijalu konferencije.

Konferencija poziva na dijalog, suradnju i promjenu. Cilj joj je potaknuti hrvatske tvrtke i institucije da iskoriste potencijal novih tehnologija, prepoznaju prilike u održivosti i pronađu modele koji će ih učiniti otpornima u razdoblju rastućih izazova.

Pridružite nam se 2. prosinca i sudjelujte u kreiranju budućnosti Hrvatske – održive, otporne i uključive.

Ključne riječi
Zelena tranzicija i održivost

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja