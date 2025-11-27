Konferencija „Zelena tranzicija i održivost 2050“ raspravlja o klimatskoj neutralnosti

Hrvatska stoji pred izazovom, ali i velikom prilikom: klimatske promjene, energetska tranzicija i europski standardi zahtijevaju brze, promišljene i koordinirane odluke. Kako zemlja može postati klimatski neutralna, otporna i konkurentna do 2050. godine? Odgovore na to pitanje tražit će vodeći stručnjaci, investitori, znanstvenici i kreatori politike na konferenciji „Zelena tranzicija i održivost 2050“, u organizaciji Poslovnog dnevnika, koja će se održati 2. prosinca u hotelu International u Zagrebu.

Ključne teme konferencije

Ovogodišnje izdanje spaja znanost, strategiju i praksu – od najnovijih spoznaja o stanju klime do pitanja energetskog prijelaza, održivog financiranja i transformacije prostora u kojima živimo. Sudionici će saznati što Hrvatska realno može postići u idućih 25 godina i koje su ključne odluke za ostvarenje klimatske neutralnosti do 2050.

U fokusu će biti pitanja koja oblikuju hrvatsku budućnost: kako ubrzati razvoj obnovljivih izvora, kako kapital usmjeriti u projekte koji stvaraju dugoročnu vrijednost te kako projektirati energetski učinkovite i priuštive prostore otporne na klimatske promjene. Uz znanstvene uvide i europske perspektive, konferencija će predstaviti i primjere domaćih održivih inovacija koje pokazuju da je promjena već počela – i da dolazi brže nego što se čini.

Govornici koji oblikuju industriju

Konferenciju će obilježiti istaknuti govornici koji svojom stručnošću i djelovanjem već sada mijenjaju sektore energetike, održivosti i razvoja. Među potvrđenima su dr. sc. Branko Grisogono, jedan od vodećih hrvatskih atmosferskih fizičara, Andrea Čović Vidović iz Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj, Petar Sprčić iz HEP-a, Nina Domazet iz HGK, Sofija Kasunić iz E.ON-a, Andrija Hren iz PBZ-a, Andreja Pavlović iz Oikona, Ines Androić Herceg iz Haldena savjetovanja, doc. dr. sc. Vlasta Zanki iz GBC Croatia, te predstavnici ključnih institucija i kompanija koji će podijeliti iskustva, perspektive i konkretne primjere tranzicije u praksi.

Konferencija također otvara prostor za kreativne i multidisciplinarne pristupe održivosti: kroz diskusiju o ključnim izazovima i pet gorućih područja koja će oblikovati budućnost Hrvatske do 2050., sudionici će dobiti uvid u najnovije inicijative iz medija, korporacija i zelenih zadruga. Panelisti – Davor Bruketa (Bruketa&Žinić&Grey), Marija Franjić (Kaufland), predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i Zelene energetske zadruge – pružaju praktičan uvid u transformaciju koja je već u tijeku.

„Zelena tranzicija i održivost 2050“ nije samo konferencija – to je platforma za dijalog, suradnju i povezivanje lidera iz znanosti, politike i industrije. Sudjelovanjem u razgovorima, postavljanjem pitanja i razmjenom ideja, sudionici aktivno doprinosе oblikovanju Hrvatske koja koristi svoje potencijale, čuva resurse i gradi održivu budućnost.

Zašto sudjelovati

Sudjelovanje je besplatno uz obaveznu prijavu . Detaljnije informacije, program te registracijsku formu možete pronaći na web specijalu konferencije .

Konferencija poziva na dijalog, suradnju i promjenu. Cilj joj je potaknuti hrvatske tvrtke i institucije da iskoriste potencijal novih tehnologija, prepoznaju prilike u održivosti i pronađu modele koji će ih učiniti otpornima u razdoblju rastućih izazova.

Pridružite nam se 2. prosinca i sudjelujte u kreiranju budućnosti Hrvatske – održive, otporne i uključive.