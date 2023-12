Komunalni redari posredovali u udomljavanju nečipiranog psa

U samo dva dana pas iz dvorišta u Ul. B. Huzanića 6 u Dugom Selu preseljen je u zatvorenu dvorišnu prostoriju, a nakon toga i udomljen, doznajemo iz Grada Dugog Sela. A sve je počelo kad su psa sasvim slučajno ugledali prolaznici i susjedi. Bio je zavezan lancem, bez zaklona i zdjelica za vodu i hranu, uz njega samo daske i konstrukcija koja je vjerojatno nekad bila krov kućice. Nije imao zaklon od zime, kiše i snijega, što je zabilježeno i na fotografijama koje su stigle i u našu redakciju. I to baš u vrijeme kad je bilo i snijega, a temperature su bile u minusima. Sve je prijavljeno i komunalnom redarstvu Dugog Sela, no danima se ništa ne događa.

– Susjedi nisu pojma imali da je u tom dvorištu pas, ugledali su ga tek kad je povenula zelena ograda koje ga je skrivala, ne znamo zapravo koliko dugo tu živi – kažu nam. Zanemarivanje psa prijavljeno je, ali pas je i dalje bio na istom mjestu. Što je s prijavom, je li obavljen nadzor i što su komunalni redari utvrdili, što je propisano izdanim rješenjem i je li pas cijepljen i čipiran, upitali smo Grad Dugo Selo. Odgovaraju nam kako je nakon prijave komunalni redar još 6. prosinca izašao na uvid.

– Na navedenoj adresi nije nikoga zatekao, a psu nije mogao prići. Iz opažanja utvrdio je da je pas hranjen i da ima zdjelicu s vodom, ali i to da je kratkim lancem vezan za ruševnu kućicu za pse. Utvrdio je i tko je vlasnik kuće te da je kuća iznajmljena i da vlasnik kuće nije i vlasnik psa – stoji u odgovoru. Telefonski je, kažu, komunalni redar razgovarao s vlasnikom kuće i tražio podatke o stanaru koji psa drži u nehumanim uvjetima. Nakon tri dana ponovno je došao na istu adresu i utvrdio da se ništa nije promijenilo. Uspio je prići psu i utvrdio je da nije čipiran, o čemu je napisao i zapisnik. Kako se ništa nije promijenilo ni sljedeća dva dana, 11. prosinca komunalni redar ponovno je nazvao vlasnika objekta te zatražio pomoć Policijske postaje Dugo Selo i veterinarske službe kako bi mogao utvrditi stvarnog vlasnika i pokrenuti privremeno oduzimanje psa.

– Po dolasku na lokaciju zatekao je vlasnika psa koji je sam izjavio da je pas njegov, ali da ga nije čipirao. U prisustvu komunalnog redara i djelatnika PP Dugo Selo premjestio je psa u zatvorenu dvorišnu prostoriju te mu dao hranu i vodu. Protiv njega vodi se daljnji postupak vezan uz sve prekršene članke Zakona o zaštiti životinja i Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama – kaže nam Marijan Opačak, referent za protokol i medije Grada Dugog Sela. No, ubrzo stiže dodatno objašnjene jer je, kako kažu – došlo do razvoja situacije.

– Naime, pas s te adrese, mužjak u dobi od četiri mjeseca je udomljen. Kako mi javljaju kolege komunalci, odveli su ga na sva cijepljenja koja je trebao ranije dobiti, čipiran je i odveden udomitelju koji će jako fino i dobro paziti na njega – objašnjavaju nam, a na naš upit tko je to sve platio dodaju da je pas cijepljen i čipiran u Veterinarskoj stanici Dugo Selo, a sve je platio bivši vlasnik, odnosno osoba koju su teretili za sve prekršene članke Zakona o zaštiti životinja i Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca.

Tko je udomitelj nismo doznali, zaštićeni su to podaci, no u posljednjem odgovoru iz Grada Dugog sela zapravo potvrđuju da su i sami posredovali u nezakonitom udomljavanju jer niti jedan pas koji nije čipiran ne smije se udomljavati bez evidencije u Jedinstvenom informacijskom centru. Barem to ne bi smjele raditi institucije koje trebaju provoditi propise i zakone.