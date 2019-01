Komšić i Džaferović pozdravili članstvo u NATO-u

Članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i Šefik Džaferović u srijedu su pozdravili poziv američkog državnog tajnika Mikea Pompea da BiH napravi iskorak na putu ka članstvu u NATO-u tako što će izraditi prvi nacionalni godišnji plan reformi (ANP) te su najavili kako će se i osobno na tome angažirati.

Državni tajnik SAD je ovog tjedna uputio posebno pismo članovima Predsjedništva BiH u kojemu je objasnio stajalište Washingtona u odnosu na prijepore koji su se pojavili u BiH, a tiču se mogućeg aktiviranja Akcijskog plana za članstvo u NATO-u (MAP). Pompeo je naveo kako SAD vide BiH kao strateškog partnera u regiji te stoga žele da ta zemlja poduzme korake koji će je bliže povezati sa Sjevernoatlantskim savezom.

To su i ranije podržali Komšić i Džaferović, no mogućem aktiviranju MAP-a odlučno se protivi srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik, koji svako približavanje BiH NATO-u želi čvrsto uvjetovati politikom što je prema Alijansi vodi Srbija. On je zbog toga praktično zabranio srpskim predstavnicima sudjelovanje u radu stručnog povjerenstva koje bi trebalo utvrditi plan provedbe reformi nužnih za aktiviranje MAP-a pa je stoga cijeli proces sada "zapeo" na tehničkoj razini i nije ni dospio do Vijeća ministara BiH, koje bi trebalo formalno usvojiti ANP prije njegova slanja u Bruxelles.

Komšić je pak u izjavi od srijede podsjetio kako se BiH već ranije opredijelila i obvezala nastaviti put ka euroatlantskim integracijama kroz relevantne zakone i strategije. "Mi ćemo inzistirati da se taj put nastavi", izjavio je Komšić ističući kako za to nema nikakve alternative. Njegov bošnjački kolega u državnom vrhu Džaferović u odvojenoj je izjavi također naveo kako su stajališta iznesena u pismu državnog tajnika SAD potpuno kompatibilna s glavnim vanjskopolitičkim ciljevima i opredijeljenošću Bosne i Hercegovine, potvrđenim ranijim odlukama Predsjedništva BiH, Zakonom o obrani i Strategijom vanjske politike BiH.

"Pozdravljam i stajalište državnog tajnika da je Bosna i Hercegovina od strateškog značaja za regionalnu stabilnost, kao i iskazanu želju Sjedinjenih Američkih Država da suradnja s Bosnom i Hercegovinom bude podignuta na veći stupanj, što je u interesu svih naroda i građana u našoj zemlji", izjavio je Džaferović. Dodik se o Pompeovom pismu nije očitovao.

Ministri vanjskih poslova država-članica NATO-a u prosincu prošle godine dali su suglasnost da se nakon osam godina čekanja aktivira MAP za BiH. Jedini preostali uvjet za to je da BiH NATO-u dostavi prihvatljiv prvi godišnji plan provedbe reformi, koji podrazumijeva ne samo preustroj obrambenog sektora nego i provedbu mjera čiji je cilj stabiliziranje politilkih i gospodarskih prilika u zemlji kako bi se ona pripremila za moguće članstvo u Alijansi.