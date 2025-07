Komplikacije oko Patriota za Ukrajinu? Njemačka želi jamstva da će donirani sustavi biti brzo zamijenjeni novima

Iako je Donald Trump najavio da će prvi novi Patriot protuzračni sustavi za Ukrajinu krenuti „za nekoliko dana“ to se još nije dogodilo. Njemačka je najavila kako će dva svoja Patriot sustava poslati u Ukrajinu, no ne odmah. „Njemačka treba čvrsta američka jamstva da će brzo dobiti zamjenske proturaketne sustave Patriot ako pošalje dvije svoje jedinice u Ukrajinu“ - rekao je u srijedu ministar obrane Boris Pistorius. U komentarima za časopis Der Spiegel, Pistorius je rekao da europske članice NATO-a trebaju "čvrsta" jamstva da će svi američki sustavi protuzračne obrane Patriot poslani Ukrajini biti zamijenjeni u roku od otprilike šest do osam mjeseci.