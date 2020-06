Kome šteti srednji prst - Škori ili HDZ-u?

Izjava Miroslava Škore da bi se žena koja je začela nakon silovanja trebala dogovoriti s obitelji o pobačaju izazvala je lavinu reakcija. Osječka dogradonačelnica Žana Gamoš Škori je putem Facebooka pokazala srednji prst, što su slijedile i neke druge poznate žene, a u četvrtak navečer priključila im se i bivša predsjednica države Kolinda Grabar-Kitarović, uz poruku da je “prošlo vrijeme kada je žena čekala što će baja reći”.

Iako bi se na prvu moglo pomisliti da ova kampanja šteti isključivo Miroslavu Škori, u bivšoj stranci Kolinde Grabar-Kitarović jučer nisu bili nimalo sretni zbog njezina angažmana u ovoj akciji protiv Škore. Problem je, naime, što ovakav njezin potez minira ključnu tezu kojom se HDZ u kampanji brani od prelaska svojih desnih birača Miroslavu Škori, a ona glasi – Škoro je kriv što je na Pantovčak zasjeo Zoran Milanović.

Škoro ne pozna materiju

– Kolinda nam ovime ruši kampanju jer se sada jasno vidi da je za Milanovićevu pobjedu na predsjedničkim izborima krivo njezino ponašanje i činjenica da nikada ne znate što od nje možete očekivati – kazao nam je jedan visokopozicionirani HDZ-ovac.

Drugi su pak, podsjećajući da je Grabar-Kitarović nekada isticala da je za zaštitu života od rođenja do prirodne smrti, pokušali proniknuti u motive bivše predsjednice za ovakav potez kojim je, upozoravaju, između ostaloga i poduprla kampanju HNS-ove kandidatkinje na parlamentarnim izborima, koja se u četvrtoj izbornoj jedinici i akcijom “srednji prst” bori za preferencijalne glasove. Iz takve poruke, kažu naši izvori, birači bi mogli štošta iščitati. S novinarskim pitanjima o srednjem prstu bivše predsjednice suočio se i Andrej Plenković koji uzvraća kako problem nije srednji prst, nego Škoro.

– On proklizava i na suhom, njegovi kandidati nemaju nikakav program i samo se služe floskulama. Ići na takav način i tako kao on govoriti o teškoj, osjetljivoj temi kao što je silovanje apsolutno je neprimjereno. Način na koje reagiraju mnoge žene na društvenim mrežama pa im se, eto, priključila i bivša predsjednica, njihov je način odgovora na to – rekao je Plenković. Dužnosnice iz njegove stranke istodobno poručuju kako se za primjerom bivše predsjednice ne bi povele.

– Širenje te slike, koja je vjerojatno nastala u dobroj namjeri, ja to ne bih napravila. Sve su slike sa smiješkom, meni to izaziva osjećaj teške nelagode i iznimno suosjećam sa svim ženama koje su to prošle – kazala je ministrica poljoprivrede Marija Vučković.

I potpredsjednica stranke Zdravka Bušić kaže kako ne bi postupila kao bivša predsjednica jer ima “drugačiji pristup ljudima”. Da je Grabar-Kitarović pretjerala ovakvim Facebook komentarom na Škoru, smatraju i Večernjakovi izborni analitičari Ankica Mamić i Davor Ivanković, koji poručuju kako bi bivša predsjednica trebala držati do ugleda funkcije koju je obnašala. Škoro je, očekivano, njezino uključivanje u akciju “srednji prst” pokušao okrenuti u svoju korist. Bivša predsjednica je, tvrdi Škoro, vulgarnim nastupom razotkrila svoje pravo lice.

– Skandalozna i vulgarna gesta bivše predsjednice možda je najbolji odgovor tezama ljudi poput Andreja Plenkovića i Gordana Jandrokovića koji optužuju mene da sam na vlast doveo Zorana Milanovića. Sada se, iz ove izjave, vidjelo tko se zalaže za život, tko živi demokršćanstvo, a tko je lažan. Iz ove vulgarne geste bivše predsjednice mislim da je svima jasno tko je doveo na vlast Milanovića i tko misli kao Milanović i lijevo-liberalna kompanija – komentirao je Škoro dodajući kako Grabar-Kitarović srednji prst nije pokazala samo njemu.

– Vidjeli su koliko je licemjerna i ona i Plenković i Jandroković, koji su je podržavali, a mene prozivali u svom branjenju demokršćanskih vrijednosti. Oni, jer su isti, imaju isti sustav vrijednosti i taj srednji prst nije samo srednji prst Miroslavu Škori, nego je pokazan cijelom hrvatskom narodu, svim vjernicima, kardinalu koji je podržavao Grabar-Kitarović. To je jedna sramota za hrvatski narod – kazao je Škoro u Slavonskom Brodu.

Petir razumije izjavu

Istodobno je nastavljena i rasprava o meritumu Škorine izjave, koju su nam komentirale Marijana Petir, nezavisna kandidatkinja na listi HDZ-a, i SDP-ova Mirela Holy.

– U politici je važno prilikom iznošenja stavova voditi se argumentima i pri tome štititi svoje dostojanstvo kao i dostojanstvo svih na koje se tema o kojoj se izjašnjavamo odnosi. Ja se zalažem za život i u subotu ću biti na Hodu za život u Sisku, kao što sam bila i prijašnjih godina u Zagrebu, kako bih i na taj način poslala poruku da je svaki ljudski život vrijedan i važan – kazala je Petir.

Holy pak razumije žene koje su se uključile u akciju protiv Škore na Facebooku i ističe kako je važno pokazati da žene ne pristaju na bavljenje svojim tijelima i pravom na izbor.

– Srednji prst može djelovati vulgarno, ali podržavam to. U kojem stoljeću živi Škoro da daje izjave kako bi se žena, ako je silovana, u slučaju pobačaja trebala konzultirati s obitelji? Ne mogu uopće vjerovati da se ta desna ekipa kontinuirano bavi ženama i ženskim tijelima, od njihova protivljenja Istanbulskoj konvenciji pa sve do sada, i da se to događa u 21. stoljeću – komentira Mirela Holy.