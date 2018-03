Od skromnije do bogate: evo koliko stoji uskrsna košarica

Na hrvatskim tržnicama i u mesnicama izlozi i pultovi već su “okićeni” mesnim delicijama, rolanim šunkama, plećkama, pršutima, janjetinom..., na koje ćemo, prema procjenama, samo u uskrsnom tjednu ostaviti oko 175 milijuna kuna, a uz sve ostalo i više od 1,6 milijardi kuna.

Još nema gužvi

Branko Bobetić, direktor GIU Croatiastočara, kaže da će potrošnja teletine, junetine, puretine porasti u prosjeku 10 do 20%, a odojka ili pak janjetine i jaja i nekoliko puta. Janjetine, mahom uvozne, s obzirom na to da se još uvijek nije stalo na kraj domaćoj prodaji “na crno”, potrošnja će u odnosu na tjedni prosjek od 112 tona porasti za čak 200 tona, odojaka s 90 na 270 tona, a jaja s prosječnih 13,7 milijuna komada tjedno za vrtoglavih 25 milijuna. No mesnice, uvjerili smo se i jučer na zagrebačkom Dolcu, još su polupuste. Kilogram svježe janjetine s glavom stoji u prosjeku 74 kune, kilogram dimljene lopatice 50, suhe 30, rolane šunke s kožom ili bez 40-45 kuna, pršuta od 80 kuna naviše... – Navala na meso počinje obično na Veliki četvrtak i petak – kaže nam Neno Erdelić, vlasnik dolačke mesnice Neno, a ako je vjerovati mesarima i natpisima uokolo, za uskrsne dane uglavnom ćemo objedovati meso i mesne proizvode iz domaće proizvodnje. Isto je i s hrenom, mladim lukom, salatom i ostalom zelenjavom koja je preplavila tržnice, a iako nam je i domaća riba sve češće na posnom blagdanskom meniju, tradicijski se ne odričemo ni bakalara za oko 160 kuna.

Sve već sada skuplje

U HGK ističu da promet u trgovini na malo raste stalno već četiri godine, lani čak 4,7% na godišnjoj razini , ali i cijene. Prema njihovim procjenama, skromnija će potrošačka košarica četveročlanu obitelj od Velikog petka do Uskrsnog ponedjeljka stajati oko 560 kuna, srednja oko 1020, a “bogata” 1530 kuna naviše. Iako godišnji rast cijena hrane slabi od prosinca lani, cijene hrane ovih dana su u prosjeku više 1,5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, meso oko 2%, riba 0,5%, mlijeko, sir i jaja 5%, voće 3%, a povrća 2% – pa će i sve tri košarice biti nešto skuplje nego lani. No i građani su optimističniji po pitanju potrošnje, jedino što moraju paziti gdje i kako, kažu u Ministarstvu poljoprivrede. Savjetuju potrošačima da najprije biraju namirnice koje nisu lako pokvarljive, a na kraju zaleđene i osjetljivije (meso, mlijeko, mliječne proizvode), kako bi što prije stigle do hladnjaka. Na tržnicu je pametnije ići ranije ujutro, kupovati količine koje se mogu potrošiti u tjedan dana te paziti na rok trajanja.

U uskrsnom tjednu pojest će se: Rolana šunka, lopatica... 1700 t vrijednih 51 milijun kuna uglavnom iz domaće proizvodnje 50 kuna košta kg dimljene lopatice, 30 kn/kg suhe, rolana šunka i vrat bez kosti 40 kn/kg, pršut 80 naviše... Teletina, junetina 1500 t vrijednih 60 milijuna kuna u prosjeku 20% od uobičajenog 4833 tona prosječna je mjesečna potrošnja 58.000 tona godišnje Janjetina 312 t vrijednih 21,9 milijuna kuna što je za 200 tona više od prosjeka 450 t prosječna je mjesečna potrošnja 5000 t godišnji uvoz i proizvodnja Puretina 308 t vrijednih 12,3 milijuna kuna uglavnom iz domaćeg uzgoja 833 t prosječna je mjesečna potrošnja 10.000 tona godišnje Jaja 38,7 mil. komada jaja za 58,2 mil. kuna uglavnom iz domaćeg uzgoja 55 milijuna komada trošimo mjesečno 660 milijuna jaja godišnje