AMERIČKE SANKCIJE

Produžena operativna licenca Naftnoj industriji Srbije

'The headquarter of Gazprom and Naftna Industrija Srbije (NIS) are pictured in Belgrade, Serbia, 31 August 2012. Russian company Gazprom has purchased NIS. Photo: Thomas Brey/DPA/PIXSELL'
DPA/PIXSELL
VL
Autor
Maša Taušan/Hina
17.04.2026.
u 22:28

Kompanija je zatražila 9. travnja od američkog ureda novu licencu kojom će se omogućiti nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i poslije 17. travnja, kada ističe prethodna licenca izdana 20. ožujka.

Američki Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) produžio je u petak operativnu licencu Naftnoj industriji Srbije (NIS) za 60 dana do 16. lipnja, izjavila je ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović a prenijeli srbijanski mediji. "Dobili smo dobre vijesti iz SAD-a da je produžena licenca za rad NIS-u za 60 dana, što je veoma važno za stabilnije planiranje kupovine sirove nafte, siguran rad rafinerije u Pančevu i pouzdanu opskrbu naftnim derivatima u zemlji", rekla je ministrica.

Po njezinim riječima, to produljenje predstavlja pozitivan signal napretka u pregovorima o promjeni vlasništva između mađarskog MOL-a i ruskog Gaspromnjefta. Ministrica je rekla da je za Srbiju najvažnije da "NIS nastavi sa stabilnim poslovanjem, očuva radna mjesta i doprinosi energetskoj sigurnosti Srbije".

Ona je dodala da je za državu primarno da se NIS trajno ukloni s liste američkih sankcija kako bi kompanija mogla realizirati dugoročne nabavke sirove nafte, dok je drugi cilj povećanje udjela Srbije u vlasništvu za pet posto čime bi zemlja dobila veću mogućnost za kontrolu upravljanja i utjecaja u kompaniji.

Đedović Handanović je rekla i da će najviše rukovodstvo MOL-a u subotu boraviti u Beogradu, a operativni timovi od utorka kako bi se razgovaralo o "svim detaljima". Važeća licenca za rad NIS-a, koji je pod američkim sankcijama zbog većinskog ruskog vlasništva, ističe u petak.

Kompanija je zatražila 9. travnja od američkog ureda novu licencu kojom će se omogućiti nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i poslije 17. travnja, kada ističe prethodna licenca izdana 20. ožujka. Do 17. travnja vrijedi i licenca Jadranskom naftovodu (JANAF) za transport nafte pančevačkoj rafineriji.

