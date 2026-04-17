Libanonski predsjednik: Bilo koji sporazum neće ustupiti teoritorij Izraelu

Libanonski predsjednik Joseph Aoun rekao je u petak da bilo koji budući sporazum koji dogovori vlada neće ustupiti teritorij ili narušiti libanonska nacionalna prava, no nije izrijekom rekao odnosi li se to na potencijalne pregovore s Izraelom. Televizijsko obraćanje bilo je njegov prvi govor otkad je dogovoreno primirje između Izraela i oružane skupine Hezbolah u četvrtak.

Prema dokumentu, Izrael i Libanon održat će izravne pregovore kako bi postigli "mir između dviju zemalja". Aoun je rekao da bi se primirje na koje je pristala njegova zemlja trebalo preobraziti u "trajne sporazume". Zahvalio je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu i zemljama regije na pomoći u postizanju primirja.

"Sada smo pred novom fazom: tranzicija od rada prema primirju do rada prema trajnim sporazumima koji čuvaju prava našeg naroda, jedinstvo naše zemlje i suverenitet naše nacije", rekao je. Hezbolah je rekao da se opire izravnim pregovorima s Izraelom, dok su zastupnici iz njihovih redova u petak kritizirali zemlju zato što se složila s takvim pregovorima. Aoun je rekao: "Ovi pregovori nisu znak slabosti, nisu povlačenje, nisu ustupci."

Izrijekom je spomenuo Izrael samo kada je kazao da je njegov cilj zaustaviti izraelske napade na Libanon i osigurati povlačenje izraelske vojske s libanonskog teritorija. Trump je u četvrtak rekao da će pozvati Aouna i izraelskog premijera Benjamina Netanyahua u Bijelu kuću na razgovore između dvije zemlje. Zasad nije poznat datum razgovora, koji bi predstavljali važnu prekretnicu u odnosu Libanona i Izraela, ističe Reuters.