JEFTINIJI ILI SKUPLJI?

Koliko hrvatski proizvodi koštaju u Americi? Iznenadit ćete se

screenshot/instagram
VL
Autor
Matea Bahovec
20.09.2025.
u 16:55

Važno je napomenuti da cijene u Hrvatskoj variraju od trgovine do trgovine te da su američke cijene iskazane prije obračuna poreza

Korisnica Instagrama abigailschreiber iz grada St. Louisa u američkoj saveznoj državi Missouri podijelila je videozapis u kojemu se nalazi u međunarodnoj prodavaonici prehrambenih proizvoda. Svojim pratiteljima htjela je pokazati koliko u Missouriju koštaju hrvatski proizvodi koje su joj preporučili pratitelji. 

Kraševe Napolitanke prelivene čokoladom u manjem pakranju koštaju 4 dolara i 29 centi, a napolitanke s okusom naranče i limuna u manjoj ambalaži koštaju 5 dolara i 29 centi. Usporedbe radi, isto pakiranje u većini supermarketa u Hrvatskoj kreće se od 3 eura i 20 centi što je oko 3,76 u američkim dolarima. Napolitanke prelivene čokoladom, u Hrvatskoj su često skuplje pa iznose od gotovo pet dolara za manje pakiranje i oko sedam za veće.

Velika bombonjera Kraševih Bajadera od 500 grama košta 17 dolara što je gotovo jednako kao u većini prodavaonica u Hrvatskoj. Cedevita u bočici od 340 mililitara u Americi košta 2 dolara i 69 centi, dok je u Hrvatskoj ipak značajno jeftinija - tek malo više od jednog dolara pa do dolara i pedeset centi. Važno je napomenuti da cijene u Hrvatskoj variraju od trgovine do trgovine te da su američke cijene iskazane prije obračuna poreza.

Odjel s ajvarima bio je najbogatiji pa se korisnica nije mogla odlučiti koji odabrati. Na kraju je uzela Podravkin ljuti ajvar za 3,29 američkih dolara, koji u hrvatskim prodavaonicama često košta između dva do tri dolara kad se preračuna iz eura. 

Podravkina slavna Vegeta kreće se od 3,49 dolara pa nadalje, a goveđi gulaš u konzervi malo je skuplji, kako ističe korisnica, i košta 7 dolara. Neki korisnici u komentarima istaknuli su da u Hrvatskoj isti gulaš košta četiri eura ili oko četiri i pol dolara. Podravkin čokolino u manjem pakiranju košta četiri dolara, a slično košta i u hrvatskim prodavaonicama. 

