Kolakušić, Lovrinović i Sinčić osnovali novu stranku, ima znakovito ime

U subotu je osnovana hrvatska stranka Pravo i pravda, doslovan prijevod imena izrazito desnog poljskog PiS-a koji vodi Jaroslaw Kaczynski, a utemeljili su je Mislav Kolakušić, Ivan Vilibor Sinčić i Ivan Lovrinović, javlja Novi list.

Pojedinosti o novoj stranci nisu se mogle od utemeljitelja doznati. Naime, Kolakušić ne komunicira s hrvatskim medijima otkako je 2019. u Europskom parlamentu, Sinčić nije odgovarao na upite Novog lista, a Lovrinčević je prekinuo razgovor uz opasku "Ne moramo ni o ovom".

Ali, PiP je definitivno osnovan, potvrđuje to i jedan detalj u Startmetar 2024. projekciji, anketi koju su napravili ljudi bliski Kolakušiću. U njoj se Kolakušić pojavljuje pod egidom Pravo i pravda i prognozira se da bi ta stranka mogla s 5,9 posto glasova osvojiti zastupnički mandat u Europskom parlamentu.

Da podsjetimo, Kolakušić, bivši sudac, ušao je u politiku govoreći da je on u stanju razmjerno brzo riješiti krupne hrvatske probleme, poput korupcije, uz uvjet da dobije maksimalne ovlasti. Ipak, ulaskom u Europsku parlament pozornost je preusmjerio na globalne teme. U posljednje je vrijeme Kolakušić pregovarao o suradnji s Domovinskim pokretom, kao i s još nekim manjim desnijim strankama.

Sinčić je također 2019. izabran u Europski parlament, ali nije mu namjera bila aktivirati mandat, nego to omogućiti nekom drugom iz njegovog Živog zida. No, u stranci je došlo do velikog sukoba jer je više kandidata htjelo konzumirati taj mandat. Naposljetku je Sinčić odlučio sam otići u Bruxelles, a Živi zid se urušio. On je 2022. rebrendirao svoju antiestablišment opciju i nazvao je Ključ Hrvatske.

Lovrinović se u političke vode otisnuo 2015., kada je na listi Mosta ušao u Sabor. S vremenom se rastao s Mostom i pokrenuo vlastitu stranku – Promijenimo Hrvatsku. U koaliciji sa Živim zidom je na prijevremenim izborima 2016. Lovrinović zadržao parlamentarni status, ali su 2020. zajednički propali.

