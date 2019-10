Kojić svjedoči na suđenju Bandiću: Automatski sam potpisivao putne naloge

Slavko Kojić, koji je 2013. i 2014. bio pročelnik Ureda za financije grada Zagreba, na Županijskom sudu u Zagrebu svjedoci u nastavku suđenja Milanu Bandiću i ostalima optuženima u aferi Agram.

Iskazuje o službenim putovanjima pa je tako kazao da je to uređeno pravilnikom. Odobrenja za putovanja daju gradonačelnik i pročelnici ureda, odnosno gradonačelnik odobrava pročelnicima, a oni onda niže rangiranim službenicima.

Prema optužnici, službena vozila grada Zagreba su korištena u privatne svrhe, za što su isplaćivane i dnevnice. Vozilima grada Zagreba tako se išlo na kolinje u kuću Bandićeve sestre, na privatne sprovode u Tuzlu, Beč...

Kojić je kazao da je on kao pročelnik Ureda za financije automatski potpisivao putne naloge. Naveo je da ih on nije kontrolirao jer je to bio posao druge osobe koja je pazila da nema kakvih nepravilnosti.

- Ta je osoba to radila vrlo brižno. Čuvala je leda sebi, meni i gradonačelniku. U par navrata me i upozorila na neke nelogičnosti, no ne sjećam se o čemu se točno radilo - kazao je Kojić.