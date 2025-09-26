Naši Portali
POLITIČKA ESKALACIJA

Koja je prava pozadina mađarskog udara na Hrvatsku

Foto: STOYAN NENOV/REUTERS
Autor
Sandra Veljković
26.09.2025.
u 16:21

Péter Szijjártó kazao je da se Zagreb posljednjih godina nije ponašao kao pošten partner i da sada profitira od rata na račun Mađarske

Hrvatska je ratni profiter, jasno i glasno je rekao mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó u New Yorku, tijekom zasjedanja Opće skupštine UN-a. Samo dan prije mađarske političke eskalacije, Donald Trump i mađarski premijer Viktor Orbán razgovarali telefonom o mađarskom uvozu ruske nafte, što je potvrdio sam Szijjártó. Telefonski razgovor došao je nakon najave Trumpa da će, u kontekstu jakog pritiska na EU države da prestanu kupovati rusku naftu, razgovarati sa "svojim prijateljem Viktorom (Orbanom)".

- On je moj prijatelj. Nisam razgovarao s njim, ali imam osjećaj da bih ga, kada bih to učinio, možda zaustavio. I mislim da ću to i učiniti - rekao je tada Trump. Razgovor je stoga i odrađen, ali Mađari ipak ne popuštaju, nervoza raste, a udarom na Hrvatsku pokušavaju dokazati koliko im je važna ruska nafta te da je se ne žele odreći.

Szijjártó, čija zemlja nastoji zadržati uvoz iz Rusije, ponovno je izrazio duboko nepovjerenje prema Hrvatskoj. Već je jednom izazvao politički udar tvrdeći da je "Hrvatska nepouzdan partner", a sada je otišao i korak dalje, birajući vrlo teške riječi, pogotovo u međunarodnim odnosima i između država susjeda.

Opet je i sada ponovio da se Zagreb posljednjih godina nije ponašao kao pošten partner i da sada profitira od rata na račun Mađarske. – Hrvati iskorištavaju situaciju u kojoj postoji rat (u Ukrajini) i u kojoj Mađarskoj ponekad treba sirova nafta putem Jadranskog naftovoda. Naplaćuju nam ratnu rentu – kazao je.
Dužnosnici izlaze dok se Netanyahu priprema za obraćanje Općoj skupštini UN-a
Avatar Sidewinder
Sidewinder
16:42 26.09.2025.

Seljačine sjeverno od Drave.. za ovakve teške riječi na račun Hrvatske, bit će vam nafta iz ljepe naše 3x skuplja.

DI
Dingo
16:25 26.09.2025.

Preuzeli inu korupcijom sada još ucjenjuju zabranjenom naftom to je već ratno profiterstvo

Avatar antifasticka ljepotica
antifasticka ljepotica
17:10 26.09.2025.

Grmoja, dovedi si šefa Szijarta u red.

