Koga će podržati desnica? Predsjednica se kandidira nakon Dana državnosti

Predsjednica RH Kolinda Grabar-Kitarović kandidaturu za drugi mandat trebala bi objaviti nakon Dana državnosti koji je 25. lipnja. Tako barem tvrdi izvor iz HDZ-a blizak predsjednici koji tumači da nakon Dana državnosti, odnosno u danima nakon tog državnog praznika, više nema razloga za odgodu objave kandidature.

Sigurno ide u kandidaturu

Čeka se Dan državnosti, nastavio je, jer je to praznik koji predsjednica obilježava kao državnica, na Pantovčaku tada ima prijam gostiju iz svih društvenih i političkih sfera pa ne žele da taj praznik obilježava kao službena kandidatkinja i da se to dovodi u kontekst izborne predsjedničke kampanje.

Isti izvor uvjerava da predsjednica sigurno ide u kandidaturu za drugi mandat premda se stvorio dojam da je odluku odgodila i stavila na led nakon što je HDZ na euroizborima osvojio tek 22,7 posto glasova. Prijašnje su informacije govorile da će Kolinda Grabar-Kitarović kandidaturu objaviti nakon europskih izbora koji su održani 26. svibnja. No, ti naizgled manje važni izbori proizveli su tektonske poremećaje na političkoj sceni; u HDZ-u previranja zbog lošeg rezultata, raspad Živog zida, Most je ostao bez mandata, bljesnuo je sudac Mislav Kolakušić, SDP se oporavio... RTL u suradnji s Promocijom plus donio je jučer istraživanje o kandidatima za Pantovčak.

U ovom trenutku najviše glasova i dalje dobiva aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović premda nešto manje nego prošli mjesec, ali i šest postotnih poena manje nego krajem prošle godine (sad 34,5 posto u odnosu na 35,3 posto iz svibnja). I dok je predsjedničin rejting u padu, raste potpora Zoranu Milanoviću. Njega kao nezavisnog kandidata bira 19,8 posto ispitanika prema njih 15,4 posto iz svibnja.

Glazbenik Miroslav Škoro opet je trećeplasirani s 13,8 posto potpore. Tek nešto manje od Škore ima bivši sudac Mislav Kolakušić – 13,1 posto.

Dok predsjednica taktizira s objavom svoje kandidature na desnom spektru političke scene, u redovima Hrvatskih suverenista koje savjetuju bivši “predsjedničini ljudi”, stvara se pritisak na nju. Sve četiri stranke platforme Hrvatski suverenisti već unaprijed objavljuju da K. Grabar-Kitarović neće imati njihovu podršku na predsjedničkim izborima. Štoviše, Hrvatska konzervativna stranka, stranka Ruže Tomašić, već je donijela i službenu stranačku odluku da predsjednica neće imati njihovu potporu.

– Ako predsjednica ima stabilno biračko tijelo, ne treba se bojati što je mi Suverenisti nećemo podržati, ali i ona je sama svjesna da je šarala, malo lijevo, malo desno. Previše je mijenjala stavove, prvo je govorila jedno, a poslije radila drugo – rekla nam je Ruža Tomašić i dodala da o eventualnoj potpori Miroslavu Škori ne može govoriti dok ne vidi što čovjek zastupa i koja bi bila njegova politika. Ista ekipa, koje se predsjednica odrekla, veže se i uz projekt novog predsjedničkog kandidata desnice – glazbenika Škore.

On se prvo neočekivano pojavio u političkim anketama i isplivao na treće mjesto nakon predsjednice i bivšeg šefa SDP-a Zorana Milanovića. Sada se stvara dojam da bi se desnica mogla ujediniti upravo oko Škore kao mogućeg predsjedničkog kandidata.

– Sve četiri stranke Hrvatskih suverenista ne podržavaju K. Grabar-Kitarović, nju je izabrala konzervativna Hrvatska, ali dobili smo predsjednicu koja je zastupala sve suprotno od onog što je predstavljala u kampanji. Tko bude glasao za K. Grabar-Kitarović, glas je dao Andreju Plenkoviću – rekao nam je Hrvoje Zekanović iz Hrasta.

Najavio je da će Suverenisti imati svojeg kandidata na predsjedničkim izborima, za sada ne želi prejudicirati koga, premda im je Škoro prihvatljiv. I izvor iz HDZ-a blizak predsjednici napominje da je Škoro apsolutno ozbiljan kandidat, ali da u krugu predsjednice ne vlada nervoza zbog poruka s dijela desnice.

– Predsjednica će imati najčvršću potporu HDZ-a jer bi njezin poraz bio i neuspjeh Andreja Plenkovića. Bilo bi bolje da je HDZ na euroizborima ostvario bolji rezultat, ali predsjednica ima svoje čvrsto biračko tijelo – uvjeren je taj izvor.

Zlatko Hasanbegović, politički tajnik Neovisnih za Hrvatsku, poručuje da podrška kandidatu za predsjedničke izbore toj stranci još nije tema jer još nisu istaknute kandidature. Međutim, iz njegovih je riječi jasno da predsjednica ne može računati ni na podršku Neovisnih.

Most se bavi sam sobom

– K. Grabar Kitarović bit će kandidatkinja Plenkovićeva HDZ-a, a poznat je naš odnos prema Plenkovićevu HDZ-u i Vladi – rekao nam je Hasanbegović. Marijana Petir na euroizborima je osvojila više od 40.000 glasova i, premda nije osvojila mandat, predstavlja relevantan faktor na desnom centru. Ona je ipak sklonija predsjednici i kaže da njoj stavovi Suverenista nisu relevantni te da za odluku koga će podržati u predsjedničkoj utrci, mora vidjeti što koji kandidat nudi.

– Treba pohvaliti ono što je predsjednica dobro radila, a na dobar je način zastupala Hrvatsku u svijetu. Imala je malo problema u komunikaciji s Vladom – rekla nam je M. Petir. U Mostu se, pak, bave strankom nakon što na euroizborima nisu osvojili mandat, ali poručuju da Most nije podržavao K. Grabar-Kitarović, kao ni ijednog drugog kandidata, ni na izborima 2015.

