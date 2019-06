Jakov Kitarović uvijek je opušten, kod njega nikad nema nervoze, a u školi je bio odlikaš

Obitelj predsjednice RH Kolinde Grabar-Kitarović i Jakova Kitarovića našla se pod povećalom zanimanja hrvatske javnosti nakon što je njihova kći Katarina položila testove i upisala se na prestižno sveučilište Harvard. Polemike i zavist koju je izazvao uspjeh mlade Katarine Kitarović nisu se ni zatomile, a već su počele nove priče i teorije u kontekstu nedavnih izbora za Europski parlament koji su šokirali HDZ i koji se, posve sigurno, mogu odraziti na predsjedničke izbore.

Pri glasovanju za Europski parlament, posve neuobičajeno, izjavu je dao Jakov Kitarović, suprug predsjednice. Na pitanje zbog čega bi birači trebali izići na izbore, odgovorio je:

“Zato što smo dio Europe i zato što moramo pokazati da smo pravi europski građani”, rekao je, pomalo na nagovor supruge.

Predsjednica, prema mišljenju njezinih kritičara, ima problema zbog odustajanja od kritike Plenkovića i HDZ-a zbog čega joj, kako neki tvrde, pada rejting pa je, eto, “dopustila” izjavu i mužu Jakovu ne bi li poboljšala rejting.

No, tko je Jakov Kitarović, suprug predsjednice Republike? Rođen je 1968. u Rijeci. Otac mu je Ivo Kitarović iz Šibenika, umirovljeni profesor matematike na Pomorskom fakultetu u Rijeci, koji je bio veliki prijatelj s Ivom Brešanom, a majka je s Lošinja, danas pokojna, a bila je profesorica talijanskog i engleskog jezika. Kitarović je osnovnu školu završio na Vojaku u Rijeci. Kao dijete, zajedno sa sestrom Sašom dio ljeta provodio je u Šibeniku kod očevih roditelja, na Docu, a drugi dio kod none Biže na Lošinju.

Jakov Kitarović je prva dva razreda srednje škole pohađao u Talijanskoj gimnaziji u Rijeci jer je njegova majka željela da što bolje nauči talijanski. Srednja talijanska škola u Rijeci danas je sljednica bivše gimnazije. U toj školi drže, kažu, do Zakona o zaštiti osobnih podataka pa je nemoguće bilo što više saznati o prošlosti Jakova Kitarovića iz toga razdoblja. Nakon dva razreda talijanske gimnazije, Jakov Kitarović je treći razred nastavio u Riječkoj gimnaziji, danas Prvoj riječkoj hrvatskoj gimnaziji. „Uvidom u imenik polaznika III. M3 razreda, gospodin Kitarović pohađao je matematičko-informatički smjer tadašnjeg Centra za kadrove u obrazovanju i kulturi – Rijeka, današnje Prve riječke hrvatske gimnazije“, piše, uz ostalo, u odgovoru ravnateljice škole Jane Sclaunich, uz napomenu da mu je razrednica bila Viktorija Montana, profesorica tjelesne i zdravstvene kulture, a voditelj nastave Tomo Grčević.

„Gospodin Kitarović bio je izvrstan učenik i prolazio je s odličnim uspjehom. U njegovu razredu ukupno je osmero učenika prolazilo s odličnim od njih 26 upisanih. Prema evidenciji, obnašao je i dužnost predsjednika razreda“, piše, uz ostalo, u odgovoru ravnateljice Jane Sclaunich. Svi nastavnici koji su predavali Jakovu Kitaroviću danas su u mirovini.

Istu gimnaziju pohađala je i njegova supruga Kolinda Grabar-Kitarović, ali drugi smjer. Budući da su oboje iskoristili prigodu i srednju školu, odnosno četvrti razred završili u SAD-u, ni Jakova ni Kolinde nema na popisu maturanata u monografiji Prva riječka hrvatska gimnazija 1627.-2007., koja je objavljena u povodu 380. obljetnice isusovačke gimnazije.

Kad su boravili u SAD-u i pohađali školu bili su smješteni kod američkih obitelji. Uvjet odlaska u Ameriku su, dakako, bile odlične ocjene u hrvatskoj srednjoj školi. Kako su roditelji Jakova Kitarovića željeli da im sin usavrši engleski jezik, Jakov je četvrti razred pohađao u Kentuckyju, Kolinda Grabar, koju je poznavao iz Rijeke, četvrti razred pohađala je u Los Alamosu, a njihov jedan zajednički prijatelj u Oregonu. Kitarović je u telefonskim razgovorima s prijateljem američku srednju školu okarakterizirao kao „smiješno laganu“. I nije se, prema riječima poznanika i prijatelja, vidio u Americi, za razliku od buduće supruge koja je „cijelu priču gradila na tome što je srednju školu završila u SAD-u“.

Kada su se vratili iz Amerike, Jakov je upisao Elektrotehnički fakultet (ETF) u Zagrebu, današnji Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER), a njegova buduća supruga Kolinda Grabar engleski i španjolski jezik na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Jakov Kitarović upisao je radiokomunikacijski smjer, a poslije i računarski. Na fakultetu je briljirao, s lakoćom je polagao sve ispite. Prof. dr. sc. Mario Žagar mu je na diplomskom studiju, koji je trajao pet godina, bio mentor. Profesor Žagar se, kako kaže, nakon toliko dugo vremena sjeća samo najgorih i najboljih studenata, prosječnih se ne sjeća.

„To je bilo početkom 90-ih. Ja sam mu bio mentor, diplomirao je kod mene na mikroračunalima i na odnosu između mikroračunala. To je bila atraktivna tema koja je njega interesirala i prihvatio je moje mentorstvo. Mentor izloži što će se raditi, a student može odbiti ili prihvatiti, a on je prihvatio. Zdušno je odradio taj dio zadatka i vidio se rezultat. O njemu mogu reći sve najbolje. Bio je odgovoran, ozbiljan i radišan i kod mene je dobio peticu, bio je odličan“, prisjetio se profesor Mario Žagar.

U HDZ-u od početka devedesetih

Nakon završene elektrotehnike, Jakov je upisao i završio nautiku na Pomorskom fakultetu u Rijeci.Kao kadet bio je jednu godinu na brodu i položio časnički ispit. Međutim, nikad nije zaplovio. Tijekom srednje škole i studija Jakov Kitarović bavio se sportom. Osim što je skijao, položio je i ispit za skijaškog instruktora, bavio se preko ljeta podvodnim ribolovom. Navodno je bio jako apolitičan. Tako se barem činilo. Međutim, početkom 90-ih bio je jako političan. Aktivirao se, naime, u HDZ-u početkom demokratskih promjena, baš za vrijeme studija. Politikom je „zarazio“ i svoju djevojku Kolindu Grabar, studenticu engleskoga i španjolskoga, koja se također politički aktivirala.

„Od Nove godine 1990. počela sam se angažirati i raditi u Akademskoj zajednici, u Mladeži HDZ-a, tada sam bila zadužena za strane goste koje sam vodila okolo jer sam dobro govorila engleski“, izjavljivala je prijašnjih godina Kolinda Grabar-Kitarović koja je 90-ih s Jakovom “išla srčano za sve što se tada događalo”.

Nakon što je završio fakultet, Jakov Kitarović upisao je magisterij na FER-u, ali je to bilo vezano uz potrebe MORH-a. Budući da je general Krešimir Ćosić, pomoćnik ministra obrane Gojka Šuška, bio redoviti profesor na ETF-u, zainteresirao se za mladog inženjera elektrotehnike koji je puno toga znao. Ćosić je bio načelnik Vojno-tehničkog savjeta MORH-a i trebali su mu perspektivni „genijalci“ raznih profila.

„Kitarović je radio u Vojno-tehničkom institutu MORH-a koji sam ja formirao, imali smo 20-ak mladih i obrazovanih ljudi iz različitih područja, to je bio centar izvrsnosti. Institut za obrambene studije. Bio je mladi inženjer elektrotehnike, kod mene je bio od 1994. do 1997.“, kaže umirovljeni general HV-a Krešimir Ćosić. Iz toga vremena se Jakova Kitarovića sjeća i glazbenik Edmund Andler Borić, poznati orguljaš, Zadranin, koji je s Jakovom Kitarovićem dvije godine bio cimer.

Andlerov otac je, naime, bio časnik Hrvatske vojske. Krešimir Ćosić zamolio ga je da Jakova Kitarovića smjesti u Hrvatsko vojno učilište, s time da su obojica poznavala i Ivu Kitarovića, Jakovljeva oca.

„Mi smo živjeli u Hrvatskom vojnom učilištu u apartmanu koji je namijenjen za časnike i njihove obitelji. Studirao sam klavir na Muzičkoj akademiji i živio u tom apartmanu. Uglavnom, moj stari došao je jedan dan i rekao da će u taj naš apartmančić doći živjeti Jakov Kitarović“, prisjeća se Edmund Andler Borić koji je Kitarovića upoznao kao “vrlo casual i vrlo cool lika“ s kojim je bilo lako dijeliti životni prostor.

„Ne znam što je radio u HV-u, ali znam da je tada, 1995./1996., bio na poslijediplomskom studiju na FER-u, na magistarskom studiju iz nečega, a Krešimir Ćosić mu je bio mentor“, priča glazbenik Edmund Andler Borić koji o Jakovu Kitaroviću ima najbolje moguće mišljenje.

„On je neopisivo opušten čovjek, zafrkant, jako razgovorljiv, znali smo pričati do dva-tri ujutro, ako nam se nije spavalo. Zajednička omiljena tema bila nam je Rijeka. Sjećam se da su silni gatovi u riječkoj luci nosili imena srbijanskih partizana što je meni bilo šokantno. Pored toliko partizana iz Gorskog kotara, gatovi nose imena partizana iz Srbije. Raspravljali smo o Zadru i Rijeci i o svim pretumbacijama nakon Drugog svjetskog rata, padu Italije, dolasku novih ljudi u Zadar i Rijeku...

Oko tih tema smo se našli, a njega je zanimao i moj studij klavira... Tu sam ja s Jakovom “kliknuo”, bio je iz Rijeke, ali nacionalno osviješten. Znali smo ići zajedno na cugu ili večeru“, priča Edmund Andler Borić koji se dobro sjeća i Kolinde Grabar-Kitarović iz toga vremena kada je radila u Ministarstvu vanjskih poslova i pohađala diplomatsku akademiju u Beču.

Ispite polagao s lakoćom

„Kolinda je tada bila u Beču na diplomatskoj akademiji, tada službeno nisu bili u braku, sjećam se da je dolazila kod Jakova u taj apartman. Bila je izrazita crnka, atraktivna i zgodna. I on je išao k njoj u Beč jer je ona imala puno obveza. Oni su u mojim očima u to vrijeme bili malo nespojivi, on je bio totalno flegma lik, a ona ambiciozna“, priča Edmund Andler Borić kojeg je uvijek iznova fascinirala lakoća kojom je njegov cimer Jakov Kitarović bez stresa rješavao ispite na postdiplomskom.

„Nije se na njemu mogla primijetiti nervoza kada je imao ispit“.

Prema sjećanju Andlera, Jakov Kitarović nije u to vrijeme patio od robnih marki.

„Jakov je bio vitak, bavio se sportom, i uvijek sportski odjeven, a ona je uvijek bila „zriktana“. Ne mogu je povezati sa sadašnjim izgledom jer je imala dugu crnu kosu. Ništa mi u to vrijeme nije govorilo da bi ona jednoga dana mogla postati predsjednica, osim što sam tada primijetio da je ambiciozna, što je za svaku pohvalu“, prisjeća se Kitarovićev cimer Andler koji je, naknadno razmišljajući i povezujući, nešto zaključio o Kolindi Grabar-Kitarović.

„Shvatio sam da ona nikada nije davala ekstremne izjave, ajmo to tako reći. Vidjelo se da prolazi dril diplomatske akademije“.

Jakov Kitarović je, dakle, otišao na magisterij, uz potporu MORH-a za potrebe Hrvatske vojske. Bavio se meteorologijom.

„Međutim, nije se on vidio u vojsci. U početku je Jakov želio raditi u HV-u, ali kada ljudi vide da je to sustav discipline, autoriteta, drukčijeg pristupa, obveza, da nema radnog vremena, zaključe da nisu za vojsku“.

Nakon dugogodišnje veze, Jakov Kitarović i Kolinda Grabar vjenčali su se 1996. u Bakru u crkvi sv. Andreja. „Tamo smo se vjenčali jer je don Giuseppe Vosilla, župnik koji me krstio i kod kojeg sam išla na vjeronauk, otišao ondje“, pričala je Kolinda Grabar-Kitarović o sudbonosnom “da”. Don Giuseppe je, naime, iz Jelenja, gdje je bio župnik u crkvi sv. Mihovila Arkanđela, no bio je premješten u Bakar.

Dvije godine poslije, 1998., Jakov Kitarović magistrirao je na temu poboljšanja točnosti diferencijskog globalnog sustava satelitskog pozicioniranja. Jedno je vrijeme, nakon magisterija, radio i u Zadru, na Višoj pomorskoj školi koja je u to vrijeme bila u sastavu Sveučilišta u Rijeci.

Poslije se zaposlio na Pomorskom fakultetu u Rijeci na kojem je, uz elektroničku navigaciju i računalne komunikacije u upravljanju brodom, predavao i brodsku elektrotehniku.

Pa ipak, Jakov Kitarović je svoju akademsku karijeru prekinuo zbog diplomatske i političke karijere supruge koja je strelovito napredovala u diplomaciji.

Prekinuo doktorat

Međutim, dolaskom Račanova SDP-a na vlast uslijedili su problemi i osveta diplomatskim kadrovima HDZ-a. Baš u to vrijeme dobili su djecu, kći Katarinu 2001. i sina Luku 2003. Stoga je Jakov Kitarović mislio da je gotovo s diplomatskom karijerom supruge Kolinde, pa su odlučili kupiti stan u Rijeci, s time da se Jakov posveti akademskoj karijeri na Pomorskom fakultetu. Ali, ljeta 2003. Kolinda Grabar-Kitarović dobila je poziv iz središnjice HDZ-a da sudjeluje u kampanji za parlamentarne izbore.

Sanaderov HDZ je 2003. pobijedio i došlo je do preokreta. I ona je 2004. postala ministrica za europske integracije. Nakon toga, o djeci se brinuo Jakov, uz pomoć baka, svoje majke i punice, koje su mu dolazile pomagati u Zagreb, a Pomorski fakultet u Rijeci mu je izišao ususret tako što su mu obveze koncentrirane na dva dana u tjednu kako bi mogao posvetiti više vremena obitelji. Ali, 2008. Sanader „kažnjava“ Kolindu Grabar-Kitarović time što je imenuje hrvatskom veleposlanicom u SAD-u, u Washingtonu.

Iz toga vremena, početkom 2010., izbila je afera koju je inicirao Ivan Sarić, niži službenik veleposlanstva, pripadnik službe osiguranja, tako što je snimio Jakova Kitarovića da službenim vozilom veleposlanstva vozi djecu u školu. Nakon što je Sarić dobio otkaz, snimke je objavio na YouTubeu, a oporba i mediji su Kitarovića i suprugu optuživali zbog nepropisnog korištenja službenog automobila. Poslije, kada je Kolinda Grabar-Kitarović 2011. imenovana pomoćnicom za javnu diplomaciju glavnog tajnika NATO-a Andresa Fogha Rasmussena, obitelj se preselila u Bruxelles. Jakov Kitarović i dalje se brinuo o djeci, vozio ih u školu i na druge aktivnosti.

Zbog brige o obitelji, Jakov Kitarović je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu prekinuo postupak stjecanja doktorata. A odluku o tome da supruga prihvati kandidaturu za predsjednicu Hrvatske donijeli su zajedno. Prema mišljenju Edmunda Andlera Borića, Kolinda Grabar-Kitarović uspjela je postati predsjednica jer je imala i podršku životnog partnera.

„On nije osoba od nervoze, on se ne živcira, kod njega nema ispada, nema ljutnje, on ima konstantu „nirvane“. To možete primijetiti sve ove godine. On je po svojoj prirodi takav i zato što je takav ona je uspjela, s time da je on preuzeo brigu o djeci“, zaključio je Edmund Andler Borić.

No, prema mišljenju kritičara, uspon na Pantovčak predsjednica Republike može zahvaliti i Jadranki Jureško-Kero, Vladi Galiću, Mati Radeljiću i Milijanu Brkiću. Kako bilo, Kolinda Grabar-Kitarović će i u novoj predsjedničkoj utrci imati podršku supruga Jakova Kitarovića. Kako su djeca odrastala, Jakov Kitarović počeo je raditi za razne tvrtke koristeći stečena znanja. Za sada se zna da, osim za tvrtku AD Plastik, honorarno radi za tvrtku Sentinel Holding AG. Bavi se sigurnosnom računalnom tehnologijom, onim što jako dobro poznaje i o čemu ima veliko znanje. Tvrtka je registrirana 2017. u švicarskom kantonu Zugu. Usto, Jakov Kitarović je u bliskim odnosima s bogatom australskom poduzetničkom obitelji hrvatskih korijena Tudurović, koji u svome vlasništvu u Hrvatskoj imaju hotele, kampove, trgovačke centre i ugostiteljske objekte, a mediji nagađaju da i za njih honorarno radi.