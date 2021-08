Potres magnitude 2.0 kod Markuševca: 'Kratko, ali grozno', 'Poput eksplozije'

Danas u 13.36 sati zabilježen je slab potres kod Markuševca. Prema podacima Seizmološke službe Republike Hrvatske, magnituda potresa iznosila je 2.0 prema Richteru.

Intenzitet u epicentru bio je II-III stupnja EMS ljestvice.

"Poput eksplozije", "Jak udarac ispod zemlje. Kratko, ali grozno", "Tutnjava, trešnja, vrlo uznemiravajuće", "Neugodan udar", neki su od komentara građana koji su osjetili potres. Više od 500 građana prijavilo je svoje dojmove potresa na aplikaciji Last Quake EMSC-a.

The M1.9 quake in Zagreb was reported 20 min ago was reported by hundreds of eyewitnesses! pic.twitter.com/3yyhZpgF67