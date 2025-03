King Cross obogatio sportsku ponudu otvorenjem prve R-GOL trgovine u Hrvatskoj

Otvorenje prve R-GOL trgovine u Hrvatskoj dodatno osnažuje sportski segment King Crossa. Uz R-GOL, Polleo Sport i Sport Vision te redizajnirani Decathlon, King Cross pruža sveobuhvatno iskustvo kupovine sportske opreme. Modernizirani dio King Crossa, novi brendovi i infrastrukturna poboljšanja osiguravaju još ugodnije iskustvo kupovine te označavaju napredak prema viziji budućnosti King Crossa kao najmodernije shopping destinacije u Zagrebu.

King Cross nastavlja s rekonstrukcijom i jačanjem ponude različitih prodajnih segmenata i zabavnih sadržaja, čime potvrđuje svoju poziciju privlačne shopping destinacije. U sklopu novoobnovljenog dijela centra otvorene su brojne nove trgovine, među kojima i vodeći europski multi-brand distributer nogometne opreme R-GOL, koji je svoju prvu trgovinu u Hrvatskoj otvorio upravo u King Crossu.

R-GOL King Cross Foto: King Cross

Otvorenjem prve trgovine u King Crossu, R-GOL je zakoračio na hrvatsko tržište

Ekskluzivno otvorenje R-GOL trgovine u King Crossu donosi vrhunsko iskustvo kupovine za sve nogometne entuzijaste. Ova specijalizirana trgovina nudi široku ponudu nogometne obuće, odjeće i opreme vodećih svjetskih brendova, kao što su adidas, Nike, Puma, New Balance, Mizuno, Joma, Under Armour, Skechers, Diadora i Munich. Kupci mogu pronaći kolekcije inspirirane najvećim zvijezdama poput Messija, Neymara Jr., Mbappéa, Ronalda i Salaha, kao i bogatu ponudu navijačke opreme klubova Real Madrid, Barcelona, PSG, Manchester United i drugih.

Osim širokog asortimana, R-GOL donosi inovativan pristup kupovini s interaktivnim elementima koji omogućuju kupcima potpuno novo iskustvo. Tu su gaming zona za ljubitelje virtualnog nogometa, gdje mogu uživati u simulacijama omiljenih igara, te zona za personalizaciju opreme, koja omogućava prilagodbu nogometne opreme prema vlastitim željama. Ovaj jedinstveni koncept interaktivne kupovine nudi kvalitetnu sportsku opremu, ali i stvara nogometnu shopping destinaciju koja posjetiteljima donosi dodatnu dimenziju uživanja u sportu, čime King Cross postaje još atraktivniji za sve ljubitelje sporta.

R-GOL King Cross Foto: King Cross

R-GOL je vodeći multi-brand distributer nogometne robe u Europi, koji posluje u 11 europskih zemalja i surađuje s više od 1000 nogometnih klubova i akademija. U Hrvatskoj, R-GOL razvija suradnju s NK Rudeš, Futsal Dinamo Zagreb i NK Kustošija Zagreb, a kroz svoju inicijativu "Igraj za planet" angažira više od milijun pratitelja, promovirajući održivost u sportu.

King Cross pruža sveobuhvatno iskustvo kupovine za ljubitelje sporta

Uz R-GOL, u novom dijelu King Crossa otvoren je i Polleo Sport, tržišni lider u fitness industriji i prodaji dodataka sportskoj prehrani, te Sport Vision, koji je sada na moderniziranoj i prostranijoj lokaciji. Redizajnirani Decathlon ostaje na svojoj dobro poznatoj poziciji, ali s novim intuitivnim konceptom trgovine koji nudi kupcima lakšu navigaciju kroz trgovinu i pronalaženje sportske opreme.

Još bogatija ponuda i moderniziran prostor

Uz bogatiju sportsku ponudu, King Cross donosi i novootvorene trgovine Müller i Sinsay, koje se također nalaze u renoviranom dijelu centra, kao i Pepco koji je sada na atraktivnijoj lokaciji s još raznovrsnijom ponudom. Harvey Norman zadržao je svoju prepoznatljivu poziciju, ali sada nudi još širi asortiman i osvježen interijer prilagođen modernim trendovima kupovine.

R-GOL King Cross Foto: King Cross

Modernizacija King Crossa obuhvatila je i infrastrukturne promjene, uključujući nove ulaze koji osiguravaju lakši pristup svim trgovinama i bolji protok posjetitelja te obnovljeno parkiralište s besplatnim parkingom i suvremenim prometnim rješenjima. Ovo je tek prvi korak prema potpunoj transformaciji centra u najmoderniju shopping destinaciju u Zagrebu, a nastavak rekonstrukcije donijet će još više uzbudljivih noviteta.

King Cross je otvoren od ponedjeljka do subote od 9 do 21 sat, dok hipermarket Interspar radi od 8 do 21 sat.