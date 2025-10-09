Rekla obitelji da joj donesu žabe, nije im rekla što planira: 'Ovi slučajevi nisu rijetki, stariji ljudi to rade'

Starija žena hitno je prevezena u bolnicu nakon što je progutala osam živih žaba u pokušaju da ublaži bol u leđima. Osamdesetdvogodišnja Kineskinja, identificirana samo prezimenom Zhang, navodno je odlučila progutati žabe jer je vjerovala u narodnu medicinu prema kojoj bi to pomoglo kod njezine hernije diska.

Zamolila je svoju obitelj da uhvati žabe, sve manje od dlana, bez da im kaže za što su namijenjene. Nakon što je prvog dana pojela tri, Zhang je sljedećeg dana navodno progutala pet žaba. Međutim, ubrzo je osjetila bolove u trbuhu te je bila primorana otkriti bolničkom osoblju što je pojela. Liječnici su otkrili da je razvila parazitsku infekciju. Jedan liječnik u bolnici u Hangzhouu rekao je: 'Gutanje žaba oštetilo je probavni sustav pacijentice i dovelo do prisutnosti nekih parazita u njezinom tijelu, uključujući sparganum'.

Wu Zhongwen, liječnik z bolnice u Hangzhouu kazao je kako ovakvi slučajevi nisu rijetki. - U posljednjih nekoliko godina imali smo nekoliko sličnih pacijenata. Osim gutanja žaba, neke osobe konzumiraju sirovu zmijsku žuč ili riblju žuč, ili stavljaju kožu žaba na vlastitu kožu - kazao je. Većina tih pacijenata su starije osobe koje malo komuniciraju sa svojim obiteljima o svojim zdravstvenim problemima. Medicinsku pomoć u bolnicama traže tek kada im se stanje ozbiljno pogorša, rekao je Wu.

- Na primjer, stavljanje kože žaba na tijelo navodno liječi kožne bolesti. Međutim, nema dokaza koji bi podržali tu teoriju. Naprotiv, to može omogućiti parazitima da uđu u tijelo, što može rezultirati oštećenjem vida, intrakranijalnom infekcijom, pa čak i stanjima opasnim po život - objasnio je.

