Javio se Kim i objavio kad će denuklearizirati Sjevernu Koreju

Vođa Sjeverne Koreje Kim Jong Un postavio je svoje prve rokove za denuklearizaciju, ciljajući na kraj prvog mandata američkog predsjednika Donalda Trumpa, rekli su u četvrtak seulski dužnosnici, izazvavši zahvalu Trumpa koji je rekao da će to "zajedno postići".

Kim i južnokorejski predsjednik Moon Jae-in sastat će se u Pyongyangu 18-20 rujna na trećem summitu i razgovarati o "praktičnim mjerama" prema denuklearizaciji, rekao je Moonov savjetnik za nacionalnu sigurnost Chung Eui-yong dan nakon što se susreo s Kimom.

Taj susret na vrhu mogao bi obnoviti zamah u pregovorima o denuklearizaciji između Sjeverne Koreje i Sjedinjenih Država nakon što je Trump otkazao posjet Pyongyangu državnog tajnika Mikea Pompea prošli mjesec navodeći nedostatak napretka.

Kim je rekao južnokorejskim dužnosnicima da je njegova vjera u Trumpa "nepromijenjena" te da želi denuklearizaciju Korejskog poluotoka i završetak neprijateljskih odnosa sa Sjedinjenim Državama prije nego se završi Trumpov prvi mandat 2021., rekao je Chung.

Nema, međutim, naznaka da je Kim ponudio konkretne mjere za odustajanje od svoga nuklearnog arsenala, za što su neki američki dužnosnici privatno rekli da sumnjaju da je on to voljan učiniti.

"On je posebice naglasio da nikad nije rekao ništa negativno o predsjedniku Trumpu", rekao je Chung.

Trump je u tweetu pozdravio Kimove riječi.

"Sjevernokorejski Kim Jong Un objavio 'nepokolebljivu vjeru u predsjednika Trumpa'. Hvala predsjedniku Kimu. Mi ćemo to zajedno postići!", napisao je Trump.

