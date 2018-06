Život u Sjevernoj Koreji: 'Organizirani su savršeno, nema šverca i kriminala'

Rodman u suzama – Kim je veliko dijete i prijatelj za cijeli život

“Kim je veliko dijete, iako je malen. On će mi ostati prijatelj do kraja života”, kazao je jučer u Singapuru Dennis Rodman, bivša košarkaška NBA zvijezda, noseći majicu koja oglašava PotCoin, kriptovalutu koja se koristi u industriji marihuane, ali i poruku – Peace starts in Singapore (u prijevodu mir kreće iz Singapura).

Foto: Screenshot/YouTube Rodman je jedan od rijetkih koji se može pohvaliti da je prijatelj s oba lidera, a pojavio se i u Trumpovu TV showu. S Kim Jong-unom košarku igra često, jer ga je u Sjevernoj Koreji posjetio barem četiri puta od 2013. godine.

Nije bio pozvan, rekao je Trump, ali Rodman je za njega dobar čovjek. Rodman je za The Donalda rekao da je najbolji svjetski pregovarač. Kimovu ministru sporta poklonio je i njegovu knjigu “Art of the Deal”. A onda je još dao i intervju CNN-u koji je bio toliko emotivan da se nekadašnja velika NBA zvijezda – raspala u suzama. (Zoran Vitas)