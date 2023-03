Kijev priprema proljetni udar: Ukrajinci već imaju spremne snage za napad u pravcu Zaporižja

Do sada najsnažniji udar na ukrajinsku infrastrukturu izveli su danas Rusi. Bilo je to ispunjenje prijetnje Vladimira Putina da će Rusija uzvratiti za napad u Brjansku koji su na ruskom teritoriju izveli navodni protuputinovski ruski diverzanti uzevši pri tome i taoce. Ovako strašan ruski napad na ukrajinske civilne ciljeve, nazvan činom odmazde, nije do sada izveden, a napadalo se kamikaza-dronovima, krstarećim raketama pa i hipersoničnim raketnim sustavom Kinžal, njih čak šest.

- Bilo je projektila X-22 koje ne možemo oboriti, ne možemo oboriti ni rakete Kinžal, to je šest plus šest i još 13 komada S-300. Zasad nemamo mogućnosti suprotstaviti se tom oružju - rekao je Jurij Ihnat, glasnogovornik ukrajinskih zračnih snaga.

VIDEO Dron snimio zastrašujuće uništenje Lavova nakon raketnog udara

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Iran testira oružje

U udarima je navodno ubijeno najmanje pet ljudi u Lavovu na zapadu Ukrajine, a najmanje su tri osobe ozlijeđene u glavnom gradu Kijevu gdje je 15 posto stanovništva ostalo bez struje. Ukupno je, prema informacijama od danas popodne, ispaljen 81 projektil, a u napadima je poginulo 11 osoba. Gađana je i termoelektrana CHP-5 u Kijevu. Ni ovaj put, kao ni više puta prije toga, nije potpuno prestala s radom iako je sada smanjenog kapaciteta.

Najmanje 15 eksplozija čulo se u Harkivu gdje su gađani slični pogoni kao i u Kijevu, a građani su javljali o nestancima struje, grijanja, vode, komunikacija. Serije eksplozija čule su se i u Krivom Rogu i Pavlohradu, a gađana je također energetska infrastruktura. Kao i u Žitomiru, Lutsku, Vinici, Kirovohradu, Odesi, Sumiju, Hersonu, Nikolajivu, Čerkasiju, Černihivu... gotovo u cijeloj Ukrajini.

- Ovo je pokušaj ponovnog ruskog zastrašivanja civilnog ukrajinskog stanovništva, vraćanje na tu jadnu taktiku. Okupatori mogu samo terorizirati civile. To je sve što mogu učiniti. Ali ni to im neće pomoći. Neće izbjeći odgovornost za sve što su učinili - rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Napadi na civilnu infrastrukturu koji su počeli kada je na čelo "specijalne vojne operacije" došao Sergej Surovikin, "general Armagedon", zapanjujući su, a pogotovo kada se vidi da i nakon toliko ispaljenjih raketa ukrajinska infrastruktura i dalje – radi. Slabo je opravdanje ruskih vojnih krugova i analitičara da se takvim potezima paralizira i željeznica kojom se doprema zapadna vojna pomoć. Reklo bi se da se radi o ekstremno velikom naporu za objektivno skroman cilj. Uz to, američki mediji tvrde da Iran koristi ukrajinsku bojišnicu za testiranje svojeg naoružanja izvan Bliskog istoka, a Rusija je voljna ustupiti svoju tehnologiju u zamjenu za takvu "smrtonosnu pomoć".

Na samoj fronti nema ozbiljnijih pomaka. Prema nekim izvorima, ruske su postrojbe danas zauzele mjesto Orehovo-Vasiljevka sjeverno od Bahmuta. Nema neovisne potvrde za (ponovo) zauzimanje mjesta Krasnoje kod Avdijivke. Jedino je sigurno da su borbe i dalje krvave, kao kod Marinke gdje ukrajinske postrojbe nastoje odbaciti Ruse prema Donecku. Na neko je vrijeme bila isključena i nuklearna elektrana Zaporižja, navodno zbog međusobnog granatiranja obiju strana.

Sve su glasnija nagađanja o mogućoj skorašnjoj ukrajinskoj ofenzivi. Prema nekim procjenama, Ukrajinci već imaju spremne snage za napad u pravcu Zaporižja, no teški tenkovi koji su nužni za ozbiljan proboj stižu na kapaljku. Boris Pistorius, njemački ministar obrane, najavio je da će uskoro u Ukrajinu stići 21 njemački Leopard 2 te tri portugalska, čime bi ukupan broj mogao doseći 50. Za širu protuofenzivu potrebno je daleko više glavnih borbenih tenkova.

Dok je u Gruziji prosvjedima odbačen zakon o "stranim agentima u medijima" kojim je sada jasno da je ondje vlast doista proruska, ne smiruje se stanje u Pridnjestrovlju gdje tamošnja separatistička vlast tvrdi da je pokušan atentat na šefa tog nepriznatog područja Vadima Krasnoseljskog. Navodno je pod SUV Krasnoseljskoga bilo postavljeno osam kilograma eksploziva. I za to su Rusi, naravno, optužili ukrajinske obavještajne službe, a prikazan je i osumnjičeni za napad. Sve je izglednije da će se u tom dijelu Moldavije nešto dogoditi, hoće li to biti kakav izravni napad na tamošnju prozapadnu vlast ili nešto vezano za Ukrajinu, vjerojatno će se ubrzo vidjeti.

Pritisak na Bidena

Ako nije čudno da Rusi za nešto optužuju Ukrajinu, pogotovo ako se to događa već tjednima, onda jest čudno da je Zapad moguću krivnju za sabotažu na plinovodu Sjeverni tok usmjerio prema Ukrajincima. Prema priči koju sada plasiraju neki zapadni mediji, osnova za takve optužbe je brod navodno viđen u blizini mjesta eksplozije i u to vrijeme, a koji je u vlasništvu njemačke tvrtke koju drže dvojica Ukrajinaca. Malo tko, međutim, u to vjeruje, pa ni Rusi, jer minirati sustav duboko pod vodom, za što je potrebna i uvježbanost i posebna oprema, teško da bi mogla izvesti dvojica Ukrajinaca s vjerojatnim jatacima. Uočljivo je da su se te optužbe počele pojavljivati nakon što je u posjetu Washingtonu bio njemački kancelar Olaf Scholz te u vrijeme nezadovoljstva Republikanske stranke politikom Joea Bidena prema Ukrajini. U toj igri smanjuje se manevarski prostor Ukrajini, kojoj najmanje treba da netko od mogućih suradnika kaže da treba iskrenog suradnika, a ne nekoga tko radi bez znanja svojih saveznika. Dok u Ukrajini traju žestoki ruski napadi, u Moskvi su se sastali Sergej Lavrov i njegov saudijski kolega Faisal bin Farhan al-Saud. To je već peti put da se dvojica diplomata sastaju, a odnosi su iz mjeseca u mjesec sve topliji, iako je Saudijska Arabija veliki saveznik SAD-a.