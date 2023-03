Veliki raketni napadi, ima mrtvih i ranjenih; Eksplozije i u Kijevu: 'Ostanite u skloništima'

Projektili su pogodili veliki broj ciljeva, uključujući gradove koji se protežu od Žitomira, Vinice i Rivne na zapadu do Dnipra i Poltave u središnjoj Ukrajini, rekli su dužnosnici. Zasad nema izvješća o žrtvama. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da su eksplozije zabilježene u jugozapadnom dijelu grada i da su spasilačke službe na terenu. Neki su stanovnici prijavili nestanak struje. Guverner regije Odese Maksim Marčenko rekao je na Telegramu da je masovni raketni napad pogodio energetski objekt u lučkom gradu, prekinuvši struju. Pogođena su i stambena područja. Guverner regije Harkiv Oleh Sinehubov rekao je da su grad i regija pogođeni s 15 udara, a mete su uključivale infrastrukturu. Ostali udari zabilježeni su u središnjem gradu Dnipru i regijama diljem zemlje.

Video: Eksplozije u Kijevu (Reuters)

Tijek događaja:

8:29 - Rusija je ispalila 81 projektil, uključujući šest hipersoničnih projektila Kinžal, i osam bespilotnih letjelica na Ukrajinu u današnjim udarima, objavile su ukrajinske zračne snage.

U priopćenju, dužnosnici su rekli da je Ukrajina uništila 34 krstareće rakete i četiri drona samoubojice Shahed, a osam bespilotnih letjelica i navođenih projektila također je spriječeno da dosegnu svoje ciljeve.

Sky News nije uspio provjeriti izvješće.

8:27 - Ruske snage "vratile su se svojoj staroj shemi" pokretanja masivnih raketnih napada noću, rekao je Mykhailo Podolyak, savjetnik Volodimira Zelenskog.

Podolyak je rekao da je pogođena infrastruktura i da je nuklearna elektrana Zaporižja "bez struje".

"Rusi su se vratili svojoj staroj shemi - masivnim raketnim napadima noću, dok ljudi spavaju. Eksplozije su zabilježene u većini regija - pogođeni su infrastrukturni objekti i stambena naselja", kazao je.

8:18 - Pojavile su se navodne snimke razaranja koje je ostalo iza ruskih raketnih napada na zapadnu regiju Lavova. Snimka, koju je podijelio šef regionalne vojne uprave Lavova Maksym Kozytskyi, prikazuje pougljenjene zgrade i ruševine.

Four dead in Zolochiv, Lviv region (damage shown in footage). Impacts all across the country: west, south, east and centre pic.twitter.com/bh7ZOZerDl

8:06 - Najmanje pet osoba je ubijeno, a nekoliko ih je ranjeno nakon masovnog ruskog raketnog napada na zemlju, izvješćuju ukrajinski dužnosnici. Guverner zapadne regije Lavov Maksym Kozytskyi rekao je da su četiri osobe ubijene nakon što je projektil pogodio stambenu četvrt u okrugu Zolochivskyi.

Djelatnici hitne pomoći prečešljavaju ruševine, rekao je, ispod kojih bi moglo biti zarobljeno još ljudi.

Jedna osoba je ubijena u regiji Dnjepar, izvijestio je njen guverner Serhii Lysak, dodajući da su još dvije ranjene u višestrukim udarima diljem regije.

7:26 - Nuklearna elektrana Zaporižja izgubila je opskrbu električnom energijom nakon što su ruske snage izvele niz raketnih napada na gradove diljem Ukrajine, objavila je državna tvrtka Energoatom.

"Posljednja veza između okupirane nuklearne elektrane Zaporižja i ukrajinskog elektroenergetskog sustava je prekinuta", stoji u priopćenju.

Iz Energoatoma su priopćili da su peti i šesti reaktor ugašeni, a električnu energiju potrebnu za rad elektrane osigurava 18 dizel generatora koji imaju goriva za 10 dana.

7:07 - Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko potvrdio da je jedna od eksplozija bila napad na elektranu, te da je 40% stanovnika Kijeva sada bez grijanja. Trenutno je 4°C.

“Nakon raketnog napada, zbog hitnih isključenja struje, 40% potrošača u glavnom gradu trenutno je bez grijanja. Vodoopskrba radi normalno”, rekao je na Telegramu.

6:48 - Nuklearna elektrana Zaporižja izgubila je napajanje električnom energijom zbog ruskog raketnog napada, kažu ukrajinske nuklearne vlasti.

⚡️ The Zaporizhzhia nuclear power plant is completely disconnected due to the russian shelling, — Enerhoatom.



Today, the last line of communication between the occupied Zaporizhzhia NPP and the Ukrainian power system has been cut off. Fuel for operation remains for 10 days. pic.twitter.com/bOcMGJ0rzg