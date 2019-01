Kibernetički kriminal: Zašto nam treba web-policija

Državno odvjetništvo žurno je i snažno reagiralo na “čestitku” Ivana Đakića, koji je na svom profilu na Facebooku na pravoslavni Božić objavio fotografiju osobe u ustaškoj uniformi koja u ruci drži glavu osobe s četničkim obilježjima. Za mladog Đakića zatražen je tridesetodnevni istražni zatvor, no s obzirom na zadnje podatke o broju zabilježenih kaznenih djela javnog poticanja na nasilje i mržnju, postavlja se pitanje bi li reakcija doista bila tako snažna da se ne radi o sinu HDZ-ova zastupnika, zbog čega je cijeli slučaj pod dodatnim povećalom javnosti.

Ne odgovaraju na preporuke

MUP je, primjerice, u 2017. godini zabilježio samo 18 takvih kaznenih djela, od čega samo šest na Facebooku, iako i letimičan pogled na društvene mreže i druge internetske forume kazuje da su proporcije nedopuštenog ponašanja, pa i poticanja na mržnju, neusporedivo veće.

[video: 28721 / ]

Na mlako djelovanje nadležnih institucija kada je riječ o ovoj vrsti kaznenog djela u zadnjem je izvješću upozorila i pučka pravobraniteljica Lora Vidović, koja iz takvih podataka zaključuje da “još uvijek ne postoji ni svijest nadležnih tijela da imaju legitimitet i obvezu postupati u ovakvim slučajevima”. Pa je MUP-u preporučila da dodatno radi na edukaciji policajaca o toj vrsti kaznenih djela.

Porast nasilja preko interneta nije specifičnost Hrvatske. S tim se trendom muče i druge europske zemlje, pa je 2016. pri Europskoj komisiji osnovana Skupina visoke razine za borbu protiv rasizma, ksenofobije i drugih oblika nesnošljivosti. Toj skupini cilj je razviti konkretne mehanizme za suzbijanje i prevenciju zločina iz mržnje i govora mržnje, a pojedine zemlje protiv nasilja na internetu bore se i vlastitim alatima. Italija i Estonija su tako odlučile takvo ponašanje dodatno prevenirati pomoću posebno obučenih web-policajaca. Mala Estonija je uz neznatna ulaganja za to educirala tri web-policajca, koji imaju vlastite profile na društvenim mrežama, na kojima svakodnevno komuniciraju s građanima i preveniraju neprimjereno ponašanje. Ti se policajci bave izdvajanjem nezakonitih materijala s mrežnih stranica koji se kasnije koriste u sudskim postupcima, ali i pronalaze potencijalne prekršitelje, koje online porukama obavještavaju o nedopuštenosti njihovih djela prije nego što prijeđu granicu protupravnosti.

Foto: VL

Ovo jeftino, ali efikasno rješenje MUP-u predlaže i pučka pravobraniteljica, no zasad nije jasno hoće li je MUP poslušati. U MUP-u kažu da redovito educiraju policijske službenike o pojavnim oblicima govora mržnje, prepoznavanju i istraživanju tih pojavnosti, što uključuje i pojavne oblike govora mržnje na društvenim mrežama. Kažu i da su, s obzirom na dostupnost i raširenost društvenih mreža koje su pogodne za raznovrsna kaznena djela, kao i brojni korisnici društvenih mreža, prepoznali potrebu jačanja kapaciteta u području kibernetičke sigurnosti, za što je ustrojena i posebna služba.

U MUP-u ističu i da Ravnateljstvo policije u svrhu prevencije godinama provodi nacionalni preventivni projekt „Zajedno protiv govora mržnje“, cilj kojega je promicanje kulture tolerancije i nenasilja te prevencije svih oblika govora mržnje kao društveno neprihvatljivog oblika ponašanja te u konačnici prevenciju kriminaliteta koji motiviraju različiti oblici mržnje. Radi se o kampanji u kojoj istaknuti sportaši, pjevači i dr. mladima objašnjavaju da uvredljive i zatrašujuće poruke nisu prihvatljive, što je pohvalno, ali sudeći po navedenim brojkama, daleko od dovoljnog za efikasno suzbijanje takvih poruka. Na pitanje hoće li poslušati preporuke pravobraniteljice i specijalizirati neke policijske službenike za govor mržnje na društvenim mrežama, MUP nam nije odgovorio.

Foto: VL

Navijači bez kazne

Govor mržnje na društvenim mrežama novi je izazov za sve države, no Hrvatskoj je, čini se, on prevelik izazov i u realnom svijetu, opet zbog mlakih reakcija policije i pravosuđa. A one se najbolje vide na masovnim okupljanjima, pogotovo na nogometnim utakmicama, na kojima se redovito čuju uznemirujuće parole i pjesme tipa “Mi Hrvati ne pijemo vina, nego krvi Srbina iz Knina”.

Za takvo ponašanje kažnjavaju se nogometni klubovi (u 2017. za to su plaćali kazne između pet i 80 tisuća kuna), no izravni prekršitelji, navijači koji su ih uzvikivali, prošli su bez ikakvih posljedica. Navijače se u pravilu štiti sve dok nekoga fizički ne ugroze pa su tako prijeteće poruke Zdravku Mamiću i Janici Kostelić potpuno zanemarene sve dok Mamića nisu fizički napali, a Janicu Kostelić okružili u automobilu. Zato se postavlja pitanje zbog čega bi bilo tko od navijača uopće mijenjao ponašanje i prestao s uznemirujućim porukama ako se nikomu od njih ništa nije dogodilo.