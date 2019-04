Kerum tvrdi da se u njegovo vrijeme riješio spor s dr. Kneževićem, ali SDP ga nije realizirao

Zbog ovrhe od 150 milijuna kuna koja prijeti Gradu Splitu nakon izgubljenog spora s dr. Veljkom Kneževićem i drugima zbog zemljišta na TTTS-u novinarima se obratio bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum koji je optužio SDP za ovo stanje i to zbog nečinjenja.

Naime, na kraju njegovog mandata Gradsko vijeće donijelo je odluku da se s dr. Kneževićem i ostalim strankama u postupku sklopiti sporazum. Kaže kako su se s njima dogovorili da će ih obešteti zamjenskim zemljištem i umanjenjem komunalne naknade, međutim nakon izbora, kada je vlast preuzeo Ivo Baldasar, tada SDP-ovac, nije se dogodilo ništa.

- Već od 80-ih godina započeo je ovaj problem kada je za potrebe tržnice TTTS-a oduzeta zemlja. Grad je propustio niz prilika za uknjižbu, za kupnju zemlju prilikom stečaja itd. Ono što je bitno, da izbjegnemo špekulacije, u moje vrijeme na sjednici Gradskog vijeća jednoglasno smo glasovali da napravimo sporazum s dr. Kneževićem i ostalima. Za to su bili HDZ, SDP, HGS i nezavisni, dakle svi, a sad se Goran Kotur, predsjednik SDP-a Split pita zašto je to napravljeno. Išli smo riješiti problem! Nakon mog mandata SDP od 2013. do 2017. ne završava izglasanu točku i dolazimo u poziciju da dr. Knežević i ostali koji su već imali dobiven spor, ali su se dogovorili s Gradom da ne traže novce nego da idemo u kompenzaciju, nečinjenjem SDP-ove vlasti dovodi u poziciju stranke u postupku da se ponovno tuže s Gradom, dobiju prvi spor i dobiju drugi – rekao je Kerum novinarima.

Reagirao je na poziv Gorana Kotura da slučaj istraži DORH i USKOK i na njegovo javno postavljeno pitanje zašto je sporazum potpisan na samom kraju mandata gradonačelnika Željka Keruma.

- Što sad? Je li netko taj predmet držao u ladici i namjerno ga nije izvršio, to je stvar Odvjetništva.

Grad Split ima pravnike koji gube 99% sporova. Problem će se dogoditi vrlo brzo i na Bačvicama gdje Grad gubi jedno 50 milijuna i na Mejašima gdje je Mall of Split, Grad će izgubiti 100 milijuna. Nečinjenjem radnji gradskih vlasti dolazimo do toga. U moje vrijeme nisam prihvaćao od rodilišta pa dalje njihov način rada. Sada se događa da Kotur to spominje, može ga biti sram ili je neupućen, DORH treba ispitati zašto nije zaključen ugovor i zašto nije došlo do dogovora s dr. Kneževićem. Kako će sad Split riješiti problem, ne znam. Ne znam imaju li stranke još volje za kompenzacijom sada kada imaju presudu u ruci. Neka Grad nađe rješenje – rekao je Kerum.

