NOVA PRILIKA ZA STUDENTE

KBC Split stipendirat će učenike medicinske škole i buduće prvostupnike sestrinstva s 300 eura mjesečno

Ilustracije povodom povećanih slučajeva corona virusa u splitskoj bolnici
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
1/3
Autor
Romana Kovačević Barišić
15.09.2025.
u 15:53

“Stipendije su samo jedan od koraka kojim želimo potaknuti mlade da ostanu, razvijaju se i stvaraju karijeru upravo u našoj bolnici.”

Klinički bolnički centar Split je objavio natječaj za dodjelu 20 stipendija redovitim učenicima 3., 4. i 5. razreda srednjih škola koje obrazuju učenike u programu medicinska sestra/tehničar opće njege, kao i 10 stipendija za redovite studente 3. godine prijediplomskog studija sestrinstva. Iznos stipendija je 300,00 eura mjesečno, priopćili su iz splitskog KBC-a. 

„Ulaganje u zdravstvene radnike najvažnija je investicija u budućnost zdravstvene skrbi. Pokretanjem ovog programa stipendija želimo osigurati kontinuitet stručnog i odgovornog kadra, ali i poslati jasnu poruku mladima da ih ovdje čekaju prilike, stabilnost i dugoročna podrška. Suočeni s izazovima u zapošljavanju medicinskih sestara i tehničara, odlučili smo djelovati proaktivno – ne čekati da kadar dođe, već ga stvarati i graditi zajedno. Stipendije su samo jedan od koraka kojim želimo potaknuti mlade da ostanu, razvijaju se i stvaraju karijeru upravo u našoj bolnici. Vjerujemo da će ova inicijativa doprinijeti i većoj prepoznatljivosti naše ustanove kao poželjnog mjesta za rad i profesionalni razvoj", istaknuo je prof.dr.sc. Krešimir Dolić, ravnatelj KBC-a Split.

Prihvaćanjem stipendije učenici se, nakon uspješnog završetka srednjoškolskog ili akademskog obrazovanja, obvezuju zasnovati radni odnos u KBC-u Split te imaju obvezu rada u splitskoj bolnici onoliko dugo koliko je trajala isplata stipendije.

"S velikim zadovoljstvom pokrećemo ovaj program stipendija, prvi takve vrste u našoj bolnici, kojim želimo pružiti konkretnu podršku budućim medicinskim sestrama i tehničarima. Splitska bolnica, kao i druge zdravstvene ustanove u Hrvatskoj imaju problem s manjkom zdravstvenog kadra, pogotovo medicinskih sestara i tehničara. Nadamo se da ćemo ovom mjerom ne samo olakšati školovanje učenicima i studentima, već ih i potaknuti da se dugoročno vežu uz našu ustanovu. Želja nam je ovim programom stvoriti snažan temelj za budućnost – temelj koji se gradi na znanju, povjerenju i zajedničkim vrijednostima sestrinske struke", kazala je Ivanka Ercegović, glavna sestra KBC-a Split. 

Ključne riječi
studenti karijera Split medicinske sestre stipendije

