Tadić o ruskom napadu na Černobil: Sarkofag nije teško probiti eksplozivom, ali se postavlja drugo pitanje

Kako bi podignuli paniku među Ukrajincima te europskim zemljama koje se dobro sjećaju černobilske katastrofe, Rusi su odlučili raspaliti po sarkofagu reaktora 4. Za nekoliko dana, kada će svjetska javnost biti u šoku radi gluposti s ruske strane, Kremlj će se početi opravdavati i kriviti Ukrajince - prokomentirao je fizičar i Večernjakov analitičar Tonči Tadić napad koji je Rusija sinoć izvela na mjesto gdje je prije skoro 40 godina svijet obilježila neviđena katastrofa.

U večernjim satima, Rusi su među svojim brojnim metama odlučili naciljati i reaktor u Černobilu koji je eksplodirao 1986. godine, pa su dronom probušili sarkofag koji štiti okoliš od radijacije i uzrokovali požar kojeg su Ukrajinci ubrzo sanirali. Tadića smo pitali da nam objasni o kakvom se sarkofagu točno radi te je li postojala opasnost za puno razorniju štetu.

- Čitav sarkofag nije napravljen od betona, već od ploča od nehrđajućeg čelika debljine od jednog centimetra kojeg nosi lučna konstrukcija od čeličnih cijevi. Dakle, to nije teško probiti običnim eksplozivom. Pitanje je samo kome je to s ruske strane pala na pamet takva ideja, odnosno - kakav je to vojni cilj? Siguran sam da će Rusija za par dana tvrditi da je dron pao na sarkofag radi ukrajinskih elektroničkih ometanja. Tu se ponavlja tipični obrazac kod svih ranijih ukrajinskih ekoloških katastrofa koje su uzrokovali Rusi - kaže, podsjećajući i na rušenje brane na Dnjipru na ljeto 2023. koja je potopila gradove i mjesta na jugu Ukrajine.

Razina radijacije nije se povisila nakon ovog napada, što je potvrdila Ukrajina, navodeći kako je izmjereno 0,57 µSv/h, što je unutar sigurnih granica. To se nije dogodilo upravo zahvaljujući manjem sarkofagu od čelika koji se nalazi unutar većeg, a napravljen je u prvim godinama nakon katastrofe 1986.

- Ovaj koji je oštećen je bio navučen 2016. i služi kao dodatna zaštita jer se pokazalo da kiša, led i snijeg loše djeluju na materijal starog sarkofaga - kazao je Tadić, dodajući kako bi razina radijacije bila znatno veća u slučaju da su Rusi prodrli do manjeg sarkofaga. ''U tom slučaju morali bi potpuno uništiti veći sarkofag, a potom i ciljano navoditi projektile na unutarnji sarkofag''.

- Za takvo što je mala vjerojatnost, ali ovaj dron je poruka - mi možemo raditi što god nas je volja i ne možete nas zaustaviti - kaže Tadić, slično izjavama ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog koji je rekao da se ovime pokazuje da ''Rusija ne želi nikakve pregovore''. Uz to, sasvim je izvjesno da su Rusi u ovom napadu koristili jedan od svojih dronova Shahed iranske proizvodnje, vjeruje Tonči Tadić. Oni sadrže i GPS, pa je mogućnost da je napad bio slučajan, odnosno da je meta bila nešto drugo, apsolutno minimalna.

- Ovo je jako loš predznak nastavka rata. Da su ga Ukrajinci doista i išli elektronski ometati, onda ga sigurno ne bi ometali da padne na reaktor 4, već bi ga rušili u blizini. Nitko normalan ne bi sam sebi napravio ovakvu štetu. Biste li vi sebi razvalili komad kuhinje da biste optužili susjeda? - smatra Tadić.

- Podsjetio bih na ponašanje ruske vojske u Černobilu na početku rata. Najprije su opljačkali sve laptope i senzore zračenja u Černobilu, što je suludo. Onda su zatočili sve zaposlenike koji su radili na sanaciji, a na kraju su se ukopavali u rovove u crvenoj šumi oko reaktora broj 4. Vojska koja može narediti takvu glupost, ukopavanje u radioaktivnoj šumi koja je doslovce promijenila boju, je vojska koja može narediti da se dronom gađa sarkofag iznad reaktora broj 4 - zaključio je.