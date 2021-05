Karlovac će se za 5-10 godina grijati na geotermalne izvore

Damir Mandić (HDZ), aktualni kandidat za gradonačelnika Karlovca u drugom krugu, smatra da mu je minuli mandat najbolji zalog za novi. Ovih je dana došao u javnost zbog žestokog stava prema Hrvatskim cestama, od kojih inzistira poštivanje rokova na cesti D6, a time i Karlovčana i njihova strpljenja.

Kako ocjenjujete kampanju za ove izbore u Karlovcu?

Karlovačke kampanje uvijek su u okvirima korektnog političkog sučeljavanja sa svim elementima političkog nadmudrivanja. Imali smo nedavno jednu situaciju koja je daleko od prihvatljivog političkog nadmetanja, ali mislim da smo kao grad i kao građani dovoljno demokratski zreli da možemo biti zadovoljni.

Na čemu se temeljila vaša kampanja, na temelju čega tražite novo povjerenje građana?

Moja je polazišna točka protekli četverogodišnji rad. Strateški smo se odredili ići prema korištenju EU sredstava. U ovom trenutku provedeno je, u provedbi ili pred početkom 400 milijuna kuna vrijednih projekata sufinanciranih europskim sredstvima. Mislim da smo u samom vrhu Hrvatske. Osim ovih sredstava počela je i provedba Aglomeracije, gdje je gotovo 300 milijuna europskih sredstava. Tim putem želimo nastaviti.

Koje ste to važne razvojne projekte u Karlovcu započeli?

Vrelovodi, Edison, Zvijezda, sve su to naše patnje i bilo je jako važno osigurati sredstva i dokumentaciju kako bismo obnovili sve i kako bismo mogli krenuti dalje. Uspjeli smo. Istina, svi smo pomalo nestrpljivi, ali europske procedure i Zakon o javnoj nabavi diktiraju tempo. Po pitanju kulturne baštine napokon smo se nakon desetljeća traženja pomaknuli s mjesta. Obnovit ćemo komunalnu infrastrukturu Zvijezde, napokon „popločati“ našu Radićevu. Veleučilište je realiziralo vrhunski projekt Atrij znanja, zahvaljujući Karlovačkoj županiji zgrada Oružane koju se moralo ukloniti zbog potresa bit će uređena u Centar kompetencija u elektrotehnici i mehatronici. Sve se pokrenulo. Podržavamo i privatne inicijative koje pokazuju održivost. Za razvoj i radna mjesta posebno je važna poduzetnička zona Gornje Mekušje, u kojoj je od deset već prodano devet parcela. Vjerujem da ćemo u dvije do tri godine imati 300 do 500 novih radnih mjesta, pretežito proizvodnih.

Uložili smo gotovo 40 milijuna u obnovu i nove vrtiće. Obnovili smo stadion i atletsku stazu. Tri škole prešle su na rad u jednoj smjeni. Završili smo Muzej domovinskog rata, na koji smo posebno ponosni zbog branitelja, ali i zato što je postao prava turistička atrakcija, a naše manifestacije Advent, Dane piva i Zvjezdano ljeto podigli smo na zavidnu razinu.

Promišljate li Karlovac i za 20 godina, u sklopu kojih projekata?

Uvjeren sam da ćemo već za 5 do 10 godina biti grad koji se grije na geotermalne izvore, na obnovljivi izvor energije. I po tome, ne samo po svojim parkovima i rijekama, bit ćemo zeleni grad. Uređenjem nove poslovne zone Selce još ćemo povećati gospodarski potencijal. Razvojem Veleučilišta i naših srednjih škola kvalitetnim znanjima privući ćemo nove ulagače, samim time bit će i kvalitetnih radnih mjesta. Pripremamo Urbanističke planove za uređenja bivše vojarne Luščić i ŠRC Korana. Te će lokacije u budućnosti izgledati sasvim drukčije.

Govorili ste o poruci koju su birači poslali političarima u prvom krugu, na što ste mislili?

U Karlovcu nije došlo do nekih tektonskih promjena na političkoj sceni, ali nitko ne može samostalno konstituirati Vijeće. HDZ ima najviše mandata, imamo podršku Akcije umirovljenika zajedno i Hrvatske stranke umirovljenika. Nakon drugog kruga svi ćemo imati priliku pokazati koliko smo zaista usmjereni na grad, a koliko na vlastite političke pravce. Tu smo odgovorni građanima. I onima koji su izašli na izbore i onima koji nisu. Ne trebamo izigravati demokraciju ni ići za time kako smo sad odjednom svi jedno. Različiti smo, samo je pitanje koliko ćemo tražiti točke spajanja, a koliko točke razdvajanja. Uvijek sam bio za točke spajanja.

Možete li biti objedinitelj stavova i mišljenja raznih opcija u Gradskom vijeću?

U prošlom mandatu oporba je nekoliko puta prihvatila moja polugodišnja izvješća. Kako su se približavali izbori, to je izostajalo, što je i razumljivo. Po meni, bilo je još puno točaka i proračuna koje su mogli podržati a da ne izgube svoj politički identitet. Ne mogu prihvatiti da smo bili isključivi, iako je odgovornost na vlasti. I ne prihvaćam da je u Karlovcu sve loše. Daleko više je dobroga. Tu postoji mogućnost argumentirane suradnje i argumentirane kritike. Razvojne mogućnosti svima su jasne. Osobno sam pokazao da ih razumijem i kao gradonačelnik, odgovoran svim građanima, i tražit ću način kako u otvorenom i argumentiranom razgovoru donositi odluke. I dosad sam to nastajao.

Koja je pozicija Karlovca u državi danas; koliko ga Vlada prepoznaje kao potencijal za ulaganje, čime ste se nametnuli?

Nijedna Vlada od Domovinskog rata nije u Karlovac uložila toliko nacionalnih sredstava kao sadašnja. Hrvatske vode, Hrvatske ceste i Hrvatske željeznice pokrenule su velike kapitalne projekte: obrana od poplava, prometna infrastruktura, drugi kolosijek Karlovac – Hrvatski Leskovac. Radi se o milijardama kuna. To nisu pokloni Karlovcu, Karlovcu to pripada. Uspjeli smo zajedno s Karlovačkom županijom. Očekujem podršku Vlade kad je riječ o geotermalnim izvorima, jer Karlovac može i na razini EU biti primjer korištenja obnovljivih izvora energije.

Kako ćete gradsku upravu još više otvoriti građanima?

Još direktnijim pristupom građanima, digitalizacijom procesa i zborovima građana. Pandemija nas je zaustavila, ali već smo organizirali zborove građana. Cilj je da proračun 2022. bude do zadnje kune otvoren građanima, iako su i do sada svi naši ugovori i javne nabave bili dostupni na mrežnim stranicama.