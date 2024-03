Karamarko na Saboru HDZ-a: Nema nikakve mistike. Vjerojatno se neću kandidirati na ovim izborima'

Iako je Tomislav Karamarko, bivši čelnik HDZ-a koji je stranku vodio na izborima 2016., prisustvovao na današnjem 20. Općem saboru HDZ-a, potvrdio je kako neće sudjelovati na nikakvim političkim aktivnostima. Karamarka je u govoru spomenuo i zahvalio mu se premijer Andrej Plenković, njegov nasljednik.

- Bilo je upita jesam li što dogovorio ili dogovaram, nema nikakve mistike. Ništa nisam dogovorio niti dogovaram, vjerojatno se neću kandidirati na ovim izborima. Uz stranku sam, HDZ-ovac sam od 1989., odazivam se na ovakve događaje i to je razlog mog dolaska. Zahvaljujem se premijeru na posebnom pozdravu. Njegov sam prethodnik i ja bih pozdravio svog da sam tu - objasnio je.

Osim toga je dodao kako nema negativne osjećaje prema stranci, ali je kazao kako razgovara i s drugima, poput Domovinskog pokreta. Otkrio je i ''formulu'' za pobjedu na izborima.

- Reći ću vam formulu. Domoljubna koalicija broj 2. Objediniti sve što je desno pa zagaziti i desnije. Imati pravaše, umirovljenike i vidjeti što raditi s DP-om - dodao je.

POVEZANI ČLANCI:

- Nerado se prisjećam prozivki Plenkovića kad je dolazilo do smjene, ali napadi na mene su pali u vodu, oko svega sam bio u pravu. Mađari, gradnja LNG-a, nametanje konkurencije ruskom plinu… Bio sam u pravu. Nisam bio neki Nostradamus, ali u tom trenutku sam bio u pravu - dodao je pa se osvrnuo i na oporbu.

>> GALERIJA Održan 20. Opći sabor HDZ-a

- Način na koji rade to što rade… to nije potrebno Hrvatskoj i mislim da se građanima to ne može dopasti. Zbog tog narativa sam ovdje. Prekjučer sam dvojio hoću li doći, ali Milanović i Grbin su me pogurnuli da dođem - zaključio je.

>> GALERIJA Tadić o ostavci Milanovića: 'Ovo je pretvaranje SDP-a u revolucionarnu komandu koji će iskoristiti izbore za prosvjedne skupove protiv HDZ-a'