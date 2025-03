Kapetan s Visa Darko Zanki: Modru lastu pretvaram u ploveći muzej u spomen na Jožu Horvata

Nakon što je moreplovac i književnik Joža Horvat koncem 60-ih u jedrenjaku "Besa" oplovio svijet, objavio je svoj kultni "Brodski dnevnik" i u posljednjem poglavlju otkrio kako mu je "đavo šapnuo da proda brod, sagradi novi jedrenjak i još jednom krene na put". U duhu imena svog starog broda – jer "besa" znači "čvrsto obećanje" – svoju riječ je održao. Bila je to 17 metara duga, veća i komotnija "Modra lasta", s dva jarbola i tri kabine za spavanje, s kojim se 1973. zajedno sa suprugom Renatom otisnuo iz Splita. Ovo je putovanje, međutim, prekinula nezamisliva tragedija, a ovaj će brod i u desetljećima koja dolaze pratiti zla kob.

Uzor i inspiracija

Otkako je prije 12 godina kapetan Joža otplovio na svoje posljednje putovanje, a uskoro je za njim pošla i vjerna Renata, ime Horvatovih rijetko zaluta na novinske stranice, uglavnom na tužne obljetnice smrti, stoga će njihove brojne poklonike zasigurno veseliti vijest kako "Modra lasta" kreće u svoj novi život.

Kultni brod opet će "tući" more kao svojevrsni ploveći muzej, zahvaljujući entuzijazmu kapetana i skipera Darka Zankija, osnivača i direktora tvrtke Eleonora adventures, člana obitelji Zanki koja se davne 1760. doselila u Hrvatsku na otok Sv. Andrija, s poluotoka Gargano u Italiji. Obiteljsku tradiciju u pomorstvu i plovidbi nastavlja nudeći turistima krstarenja i izlete arhipelagom južnih pučinskih otoka srednje Dalmacije, ali i cijelim Jadranom, svojom drvenom brodicom "Odysseus", a svojoj maloj floti pridodat će, nakon obnove i revitalizacije, i legendarnu "Modru lastu" koju je nedavno otkupio.

– Kao i svakom istinskom zaljubljeniku u plovidbu i naš Jadran, Renata i Joža Horvat veliki su mi uzor i inspiracija. Iako su oni prvi Hrvati koji su oplovili svijet na sportskom jedrenjaku, to njihovo postignuće ni dan-danas nije vrednovano u Hrvatskoj pa ni šire, onoliko koliko su zaslužili. To je na neki način i očekivano jer godine prolaze i ljudi se zaboravljaju – kaže Darko Zanki, no on očito nije jedan od njih.

Njegova je misija "Modru lastu" osposobiti za plovidbu kako bi bila komercijalno dostupna svima kojima je Joža u srcu, koji požele krstariti Jadranom ili je unajmiti u različite svrhe, ali važno mu je i otvaranje prema zajednici, na dobrobit svima, a ponajviše djeci, što je bila i želja Jože Horvata. Ovaj pustolov i ovaj brod to zaslužuju, nakon svih životnih odiseja, na moru i kopnu podjednako.

Još pri gradnji na brodu je poginuo električar, a njegova je udovica na svečanom porinuću proklela brod. Tek što su se Horvatovi njime otisnuli na more, u Las Palmasu ih je dočekala tragična vijest o pogibiji sina Miće koji je na putu u Beograd, kamo je putovao da bi roditeljima sredio vize, sletio s ceste i poginuo.

Nezainteresirana država

Dvije godine kasnije, kao u grčkoj tragediji, jedan od jarbola na "Modroj lasti" udario je u glavu drugog sina Marka koji se uskoro utopio roneći. Kada su se nakon tog tragičnog putovanja vratili kući, Joža i Renata "Modru lastu" darovali su Srednjoj pomorskoj školi u Lošinju, no brod je ondje do temelja opljačkan, pa ga je Joža nakon dvije godine darovao mornarici u Tivtu. Otamo ga je 2007., gotovo potopljenog, za 100.000 kuna otkupio dubrovački morski vuk Jadran Gamulin. No, umjesto da mu država zahvali jer je u Hrvatsku vratio hrvatski brod, morao je platiti još 240.000 kuna trošarina, pa je novac koji bi utrošio u popravak broda morao dati državi.

Pritisnut godinama i ozbiljno narušenog zdravlja, Gamulin je brod bio prisiljen prodati, čak ga je prije nekoliko godina oglašavao na Njuškalu, sve dok se naš sugovornik Darko Zanki 2023. nije prvi put ukrcao na "Modru lastu" i rekao sebi: "To je gotova stvar". Uvidom u stanje broda procijenjeno je da će obnova broda koštati između 70.000 i 100.000 eura. S obzirom na to da nadležna ministarstva nisu pokazala ni najmanji interes za ovu baštinu, dio sredstava pokušat će osigurati iz EU fondova, a dio od sponzora. Projekt planira popratiti izdavanjem monografije o povijesti broda i procesu njegove obnove, kao i snimanjem dokumentarnog filma.

– Kada sam se prihvatio ovog projekta, svi su mi rekli da sam lud. Ali obnovit ću brod sigurno jer osim snova o moru s Jožom dijelim i tvrdoglavost i upornost, i slobodu duha, i ja ću to napraviti pa makar mi bilo zadnje u životu. A kad "Modra lasta" zaplovi, bit će to moja adresa prebivanja i života – poručio je Zanki.