Kaos u SDP-u: Mjesto na listi odbilo 20-ak članova, Grbinu u Sabor stiže Ostojić

U SDP-u ni predaja lista za zagrebačke mjesne ogranke za lokalne izbore nije mogla proći bez drame. Kako se i najavljivalo, dio članova stranke u Zagrebu, za koje se drži da su pripadnici struje odane bivšem šefu Davoru Bernardiću, zadnjeg dana predaje lista doista je pokušao opstruirati cijeli proces, i to tako što su uoči predaje odustali od sudjelovanja na listama.

Prema našim izvorima iz stožera Joška Klisovića, kandidata SDP-a za gradonačelnika Zagreba, za takav se potez odlučilo više od 20-ak članova stranke, a “šteta” za SDP spriječena je time što je trenutačno vodstvo, svjesno da bi do takve opstrukcije moglo doći, na samom licu mjesta, dakle na Zagrebačkom velesajmu, gdje su se liste predavale, imalo u četvrtak u pripravnosti 20-ak zamjena koje su potom uskočile na ispražnjena mjesta. Očekivano, svaka struja podijeljenog zagrebačkog SDP-a na pitanje zašto se to dogodilo ima svoju verziju priče. Pa tako ekipa odana Bernardiću kaže da su ljudi tako postupili jer im do zadnjeg trenutka nisu htjeli reći poredak na listi.

– Ljudi su ih danima ranije zvali, tražili ih da im kažu gdje su na kojem mjestu, ali im to nitko nije htio kazati. U SDP-u sam 25 godina, prošao sam izbora i izbora i vjerujte: takvo ponašanje nikada se nije dogodilo. Tako prema ljudima ne treba postupati, imaju pravo znati koji su i jesu li uopće na listi. Ako su Ranko Ostojić i Mišo Krstičević svojedobno imali pravo odbiti biti na listi za parlamentarne izbore, nezadovoljni mjestima na koja ih je šef stavio, zašto to ne bi mogli i članovi na nižim razinama – kaže jedan član SDP-a iz Vijeća gradske četvrti Novi Zagreb-Zapad u kojoj je i najviše članova odbilo u zadnji tren biti na listama za ogranke.

S druge strane, ekipa koja je na vlasti u zagrebačkom SDP-u, odnosno oni odani šefu Peđi Grbinu, a koji je raspustio staro vodstvo zagrebačke organizacije pod optužbom da su previše “gledali prema Bandiću”, što je izazvalo i ovakve posljedice, kažu kako nije točno da članovi nisu znali na kojim su mjestima na listama. Tvrde da su ti članovi odbijanjem da budu na listi u zadnji tren htjeli postići to da se stranka osramoti i da u što više mjesnih ogranaka na izborima nema kandidate. I kako su, jer su opstrukcije očekivali, imali spremne ljude za uskočiti na mjesta kandidata koji se povuku. Nije tajna da su takve tražili i putem Facebooka.

No unatoč opstrukcijama SDP je uspio predati liste za sva vijeća gradskih četvrti te za 203 mjesna ogranka od ukupno njih 218. Rezultatom su zadovoljni, a sigurni su da su na listama ljudi koji doista žele raditi na novom SDP-u.

No koliko su uistinu sigurni, vidjet će se zapravo tek za mjesec i pol. Bude li rezultat SDP-a porazan, osvoji li stranka manje mandata nego što ih je za Skupštinu osvojila 2017. (osam), nema sumnje da kreće nova tura unutarstranačkog rata. Struja kontra Grbina tražit će njegovu odgovornost u slučaju loših rezultata u cijeloj državi, a dokaz da je pred Grbinom i novim vodstvom razdoblje novih sukoba može se iščitati i u činjenici da je bivši potpredsjednik SDP-a Rajko Ostojić odlučio reaktivirati saborski mandat. I to od 17. svibnja.

Podsjećamo, Ostojić je početkom listopada prošle godine zamrznuo mandat i tako se odrekao i funkcije potpredsjednika Sabora. Tada je jasno kazao i da će se u Sabor vratiti do završetka lokalnih izbora. A to znači da Grbin već od sredine svibnja u parlamentu dobiva zastupnika više na čiju potporu teško može računati.

