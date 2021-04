Beroš na udaru

Grbin: Što će nam ministar koji za sve probleme okrivljuje druge

„U godinu dana on nije napravio ništa osim što je omogućio ljudima koji su se do jučer bavili cvjećarstvom da odjednom za milijun i pol kuna postanu IT stručnjaci”, kazao je Grbin i najavio za sljedeću srijedu još jedan sastanak opozicije vezano za pokretanje postupka opoziva, nakon čega će odlučiti kada će ga poslati u proceduru.