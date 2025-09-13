Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 89
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CHARLIE KIRK
#DRONOVI U POLJSKOJ
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
OFENZIVA U ZAPORIŽJU

Kaos u ruskim redovima, procurio razgovor zapovjednika: 'I kuhari idu u borbu jer ne možete ništa osvojiti'

Russian soldiers undergo combat training in Krasnodar region
Foto: SERGEY PIVOVAROv/REUTERS
1/2
VL
Autor
Večernji.hr
13.09.2025.
u 13:30

U priopćenju je HUR ustvrdio da je rusko napredovanje na sektoru Huljaipolja zaustavljeno, zahvaljujući ukrajinskoj obrani, ali i “vlastitoj nesposobnosti ruskih trupa”.

Ukrajinska vojna obavještajna služba (HUR) objavila je u petak presretnuti telefonski razgovor između ruskog vojnika i njegova zapovjednika, u kojem se moglo čuti kako ovaj tvrdi da su na bojišnici kod Huljaipolja u južnoj Ukrajini čak i kuhari slani kao “topovsko meso” jer vojnici nisu sposobni ostvariti pomake na fronti, prenosi Kyiv Post.

Na snimci vojnik moli za pomoć i traži prijevoz, navodeći da se osjeća slabo. Njegov zapovjednik reagirao je posprdno i odbio zahtjev, istovremeno ga optužujući za nesposobnost i proklinjući ga jer su, kako je rekao, mnogi već poginuli zbog njegovih grešaka, uključujući i kuhare. „Rečeno ti je da ideš tamo, sam dođi i možda će te od tamo netko pokupiti. Nema nikoga, svi su otišli, kuhari već idu u borbu jer vi ne možete ništa osvojiti,“ čuje se zapovjednik.

Nastavio je tvrdeći da su i druge postrojbe poslane na prvu liniju i ondje stradale: „Doveli su ovamo kuhare, doveli operatere veze, već su ih pobili. Dođi i neka te pokupe.“ HUR nije naveo točan datum niti vrijeme kada je razgovor presretnut, a Kyiv Post naglašava da ne može neovisno potvrditi autentičnost snimke. U priopćenju je HUR ustvrdio da je rusko napredovanje na sektoru Huljaipolja zaustavljeno, zahvaljujući ukrajinskoj obrani, ali i “vlastitoj nesposobnosti ruskih trupa”. Na kraju su ponovno istaknuli i postojanje posebne telefonske linije na koju ruski vojnici mogu nazvati ako se žele predati.

Rusija je proteklih tjedana pokušavala napredovati u regiji Zaporižja, ali bez većih rezultata. Vrhovni zapovjednik ukrajinskih oružanih snaga, Oleksandr Sirski, izjavio je 8. rujna da je Moskva planirala velike ofenzive na sektorima Novopavlivke i Zaporižja, no zbog ukrajinskog otpora bila je prisiljena prebaciti snage prema Donjecku. Prema podacima iz kolovoza 2025., Rusija drži otprilike 73% teritorija Zaporiške i 75% teritorija Donjecke oblasti.

Malo groblje vlakova na Ranžirnom kolodvoru
Ključne riječi
Zaporižje napad Ukrajina Rusija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

2
PET DANA PAKLA

Pobuna zatvorenika koja je ugušena u krvi otkrila je mračnu stranu Amerike, a to je i danas je jedno od najozloglašenijih mjesta

Pobuna zatvorenika u pretrpanom zatvoru Attica, u rujnu 1971. godine, prerasla je u petodnevnu dramu koja je završila najkrvavijim, jednodnevnim sukobom u američkoj povijesti od doba Građanskog rata. Ključnu ulogu odigrala je naredba guvernera Nelsona Rockefellera da se zatvor preuzme silom, što je rezultiralo krvoprolićem – ubijeno je 43 ljudi - 33 zatvorenika i 10 zaposlenika zatvora.

Učitaj još