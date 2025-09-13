Kaos u ruskim redovima, procurio razgovor zapovjednika: 'I kuhari idu u borbu jer ne možete ništa osvojiti'

Ukrajinska vojna obavještajna služba (HUR) objavila je u petak presretnuti telefonski razgovor između ruskog vojnika i njegova zapovjednika, u kojem se moglo čuti kako ovaj tvrdi da su na bojišnici kod Huljaipolja u južnoj Ukrajini čak i kuhari slani kao “topovsko meso” jer vojnici nisu sposobni ostvariti pomake na fronti, prenosi Kyiv Post.

Na snimci vojnik moli za pomoć i traži prijevoz, navodeći da se osjeća slabo. Njegov zapovjednik reagirao je posprdno i odbio zahtjev, istovremeno ga optužujući za nesposobnost i proklinjući ga jer su, kako je rekao, mnogi već poginuli zbog njegovih grešaka, uključujući i kuhare. „Rečeno ti je da ideš tamo, sam dođi i možda će te od tamo netko pokupiti. Nema nikoga, svi su otišli, kuhari već idu u borbu jer vi ne možete ništa osvojiti,“ čuje se zapovjednik.

Nastavio je tvrdeći da su i druge postrojbe poslane na prvu liniju i ondje stradale: „Doveli su ovamo kuhare, doveli operatere veze, već su ih pobili. Dođi i neka te pokupe.“ HUR nije naveo točan datum niti vrijeme kada je razgovor presretnut, a Kyiv Post naglašava da ne može neovisno potvrditi autentičnost snimke. U priopćenju je HUR ustvrdio da je rusko napredovanje na sektoru Huljaipolja zaustavljeno, zahvaljujući ukrajinskoj obrani, ali i “vlastitoj nesposobnosti ruskih trupa”. Na kraju su ponovno istaknuli i postojanje posebne telefonske linije na koju ruski vojnici mogu nazvati ako se žele predati.

Rusija je proteklih tjedana pokušavala napredovati u regiji Zaporižja, ali bez većih rezultata. Vrhovni zapovjednik ukrajinskih oružanih snaga, Oleksandr Sirski, izjavio je 8. rujna da je Moskva planirala velike ofenzive na sektorima Novopavlivke i Zaporižja, no zbog ukrajinskog otpora bila je prisiljena prebaciti snage prema Donjecku. Prema podacima iz kolovoza 2025., Rusija drži otprilike 73% teritorija Zaporiške i 75% teritorija Donjecke oblasti.