Kaos u Albaniji: Prosvjednici nasilno upali u sjedište oporbene stranke, policija odgovorila suzavcem

Albanska policija odgovorila je suzavcem i vodenim topovima na napad prosvjednika koji su, bacajući kamenje, upali u sjedište oporbene Demokratske stranke usred sve oštrije borbe stranačkih suparnika za vlast.

Prosvjednici su pristaše bivšega albanskog predsjednika i premijera Salija Berishe, koji je prošle godine izbačen iz stranke pošto mu je Washington zabranio ulazak u Sjedinjene Države zbog navodne korupcije.

Berisha, koji poriče nedjela koja mu se pripisuju, od tada se svim snagama bori za vodeću ulogu u stranci, a protivnik mu je njezin aktualni čelnik Lulzim Basha.

Protesters use ladders as they demonstrate outside the headquarters of the Democratic Party in Tirana, Albania, January 8, 2022. REUTERS/Florion Goga Photo: Florion Goga/REUTERS

Prošli je mjesec Berisha sazvao skupštinu stranke te najavio da će se kandidirati za njezina vođu.

Tijekom subotnjih nemira Berishini su pristaše čekićima razbili novopostavljena metalna sigurnosna vrata na uredima u nastojanju da se uspnu do drugoga kata.

Lokalni mediji pišu da su zaposlenici koji su se zatekli u zgradi pokušali spriječiti prosvjednike u nasilju i prije dolaska policije tako što su ih tjerali pjenom iz vatrogasnih aparata.

Američka veleposlanica u Albaniji Yuri Kim rekla je da je njezina administracija duboko zabrinuta zbog napetosti koje odnedavno vladaju u Demokratskoj stranci.

The U.S. is deeply concerned with rising tensions at the Democratic Party headquarters building and protestors' use of force. We call on protest organizers to reject violence and exercise calm. Those inciting violence or undermining the rule of law will be held accountable.