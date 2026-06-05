Hrvati otišli u Njemačku, ne mogu više slušati što im tamo govore: 'Jesmo li mi ludi?'

Kupiti novi automobil čim se dođe u Njemačku ili voziti ono što već imate i štedjeti za važnije životne ciljeve? Upravo je to pitanje pokrenulo žustru raspravu među Hrvatima i drugim građanima s Balkana koji žive u Njemačkoj. Jedna korisnica Reddita ispričala je kako su ona i partner prije nešto više od godinu dana doselili u Njemačku te nakon nekoliko mjeseci kupili jeftiniji automobil koji im služi za odlazak na posao i u trgovinu. No, umjesto pohvala zbog racionalnog pristupa, sa svih strana dobivaju isti savjet – da kupe novi automobil.

"Svi, ali apsolutno svi govore nam da kupimo sebi novo auto. Od kolega na poslu, poznanika, znači apsolutno svatko tko je tu u Njemačkoj", napisala je. Dodaje kako joj jedan kolega neprestano ponavlja da je kupnja novog automobila beznačajan trošak. "Što vam je to, rata 150 eura, otplatiš ga za tri godine i tvoj je." Priznaje da su zbog stalnih komentara počeli sumnjati u vlastite odluke. "To je došlo do toga da se pitamo nismo li možda mi ludi? Nemam nikakve potrebe za boljim autom. Kući idemo avionom. Volim aute i ja, ali što će mi auto od 20 tisuća eura?"

Mnogi sudionici rasprave odmah su doveli u pitanje računicu kojom se kupnja novog vozila prikazuje kao gotovo bezbolna investicija. "Ne postoji nijedan novi auto koji možeš otplatiti za tri godine s ratom od 150 eura", napisao je jedan komentator, dok je drugi ironično dodao: "Postoji. Dnevna rata." Nekoliko korisnika objasnilo je kako se iza privlačnih mjesečnih rata često kriju visoki početni polog ili velika završna uplata. "Prvo daš deset tisuća eura u startu, onda plaćaš nekoliko stotina eura mjesečno, a na kraju ti ostane još deset do petnaest tisuća eura koje moraš isplatiti ako želiš da auto stvarno bude tvoj", upozorio je jedan sudionik rasprave.

Velik broj komentara nije se toliko bavio automobilima koliko društvenim pritiskom koji mnogi osjećaju nakon odlaska u inozemstvo. "Vi ste normalni, ostali nisu", napisao je jedan korisnik. "Nema većeg pušinga i bacanja novca od kupnje novog auta." Drugi smatra da je riječ o potrebi za dokazivanjem vlastitog uspjeha. "Daj da kupim auto jer sam uvjeren da će svi misliti kako sam netko i nešto jer imam nov auto. Fuj", napisao je, dodajući da mnogi automobil koriste kao statusni simbol. Posebno su zanimljivi bili komentari o razlikama između domaćih Nijemaca i doseljenika s Balkana. Na pitanje tko ih najviše nagovara na kupnju novog automobila, autorica teme kratko je odgovorila: "Pa Balkanci, logično."

Jedan korisnik zato zaključuje: "Tipičan balkanski papanski mentalitet", dok drugi dodaje da se mnogi previše zadužuju kako bi ostavili dojam uspješnosti. "Već je dugo normalno da ekipa izvana prikazuje kao da ima više nego što zaista ima. Ljudi se najčešće pretegnu za auto i mobitel jer su to stvari koje se najviše vide." Autorica objave priznaje da joj njihov stari automobil sasvim odgovara te da bi o skupljem vozilu razmišljala tek kada dobiju dijete. "Za sigurnost i udobnost tada bi nam možda trebalo nešto bolje. Ali kad svi oko tebe govore istu stvar, postaneš skeptičan", napisala je.

"Imam osjećaj da nas ljudi gledaju kao najveće škrtice jer nemamo nešto bolje. S druge strane, kad pogledam njih, sve što i imaju jest to auto", dodala je. Mnogi su joj odgovorili da upravo u toj rečenici leži odgovor na cijelu dilemu. "Šalu na stranu, valjda znate zašto ste došli u Njemačku i koji vam je cilj. Ako to nije hvaljenje autom i ako vam je auto samo nužno zlo, ne razmišljajte previše o tome što drugi pričaju", poručio joj je jedan komentator. Drugi je sažeo raspravu u jednu rečenicu: "Ako ti ne treba, zašto bi ga kupovao?"