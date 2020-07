Kao otac osmero djece bit ću glas višečlanih obitelji u Saboru

Koje su vaše prednosti u odnosu na protukandidate Miroslava Škoru i Ninu Raspudića, koji se također bore za glasove desnih birača?

Prije svega, činjenica da sam kao mladić, u najtežim trenucima Domovinskog rata bio uz svoj narod te da sam cijeli svoj život posvetio obitelji i braniteljima. Budem li izabran u Sabor, te ću vrijednosti braniti i od toga stava neću se povući. Također, živim u Sesvetama sa svojom obitelji i ne dolazim ovamo svake četiri godine da bih povukao glasove, nego se ovdje svakodnevno susrećem s ljudima. To je moja snaga koju ću sa sobom prenijeti i u Sabor, ako me građani izaberu.

Kakav ste dojam u razgovoru s braniteljima stekli, hoće li ostati vjerni HDZ-u kojeg predstavljate ili će pokloniti povjerenje Domovinskom pokretu i Mostu?

Prije svega želim reći da su branitelji i njihove obitelji najvredniji stup hrvatskog društva, oni su 90-ih godina bili spremni dati živote i zdravlje za domovinu. I danas je također najveći dio branitelja zasigurno oko HDZ-a i vjerujem da će branitelji prepoznati upravo naš program.

Uđete li u Sabor, na koji način možete pomoći populaciji hrvatskih branitelja?

Branitelji, članovi njihovih obitelji i stradalnici bit će najveći temelj svih mojih rasprava u Saboru, a teme poput njihova zdravlja, ali i digniteta Domovinskog rata bit će za mene ključne. Borit ću se za istinu o Domovinskom ratu u udžbenicima jer to je najveća snaga hrvatskog društva koju ne smijemo izgubiti. Smatram da je iznimno važno da mladi ljudi osjete što je žrtva koju smo podnijeli i da mlade generacije preuzmu naše emocije i ljubav koju smo tada nosili za domovinu.

Mislite li da će vam činjenica da ste bili savjetnik predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović pomoći ili odmoći na izborima?

Kao čovjek sam ponosan što sam mogao pomoći braniteljima u okviru svojih mogućnosti, odnosno mogućnosti predsjednice, poput suradnje s Ministarstvom branitelja na pitanjima nestalih osoba. Mislim da sam prepoznat po pitanju zalaganja za pitanja branitelja, kojima sam dao sve svoje emocije i znanje, dao sam svoj maksimum, a također mislim da možemo biti ponosni što smo na čelu ministarstva imali takvog čovjeka kao što je Tomo Medved.

Je li vas iznenadio srednji prst bivše predsjednice upućen Miroslavu Škori?

Ne znam kome je to bilo upućeno, ali bivšoj predsjednici kao i svakom čovjeku dajem za pravo da iznosi svoj stav i pošalje poruku, bez obzira na to slagao se ja s time ili ne. Demokratsko je pravo iznijeti vlastito mišljenje pa tako i Kolinda Grabar-Kitarović ima svoje razloge zašto je to napravila.

Kao otac osmero djece, jeste li zadovoljni načinom na koji država pomaže višečlanim obiteljima i što biste poručili obiteljima koji razmišljaju o brojnom potomstvu?

Najveća je blagodat koju je Bog dao meni i mojoj supruzi da živimo blagostanje sa svojom djecom, silni je to privilegij. Sasvim je sigurno da će obitelji, osobito višečlane obitelji, u Saboru kroz moj rad imati svoj glas. Ta borba ne smije se odvijati samo u predizbornoj kampanji nego je to nacionalno pitanje i pitanje opstanka hrvatskog naroda, i zbog toga moramo omogućiti mladim bračnim parovima da stvaraju obitelj bez straha od egzistencije i ostanu u domovini. Obitelj je temelj našeg društva i zato ne treba donositi demografske mjere koje nemaju nikakvu snagu u okvirima u kojima živimo.

S obzirom na to da se to pitanje nametnulo u ovoj kampanji, kakav je vaš stav o životu prije rođenja?

Za mene postoji samo život od začeća do smrti. I osobno sam sudjelovao u nizu referendumskih i pro-life inicijativa pod okriljem udruge U ime obitelji i to nije samo floskula, ja takav stav i živim.