Kanadska policija lovi ubojice domorodaca, žrtve pronađene na čak 13 različitih lokacija

Krvavi pohod dvojice mladića koji su u zabačenoj domorodačkoj zajednici James Smith Cree Nation i obližnjem selu Weldon u pokrajini Saskatchewan u središnjoj Kanadi noževima ubili 10 i ranili 15 ljudi šokirao je Kanadu, u kojoj su rijetkost masovni pokolji kakvi se u susjednim Sjedinjenim Državama često događaju. Policija je identificirala napadače kao Damiena i Mylesa Sandersona, a u trenutku pisanja ovog članka oni su bili u bijegu automobilom i policija je za njima organizirala opsežnu potragu, upozoravajući građane da su bjegunci naoružani i opasni i da zato budu na oprezu.

Ne zna se motiv

Još se ne zna točan motiv napada, iako se u izjavi vođa domorodačkih zajednica u toj pokrajini, koji predstavljaju 74 domorodačke skupine u Saskatchewanu, navodi da bi napadi mogli biti povezani s drogom. “Ovo je uništenje s kojim se suočavamo kada štetne ilegalne droge napadnu naše zajednice”, poručila je Federacija suverenih domorodačkih naroda u svojoj izjavi u povodu krvavog napada.

Žrtve su pronađene na čak 13 različitih lokacija. Policija pretpostavlja se da su napadači, stari 30 i 31 godinu, neke svoje žrtve izabrali ciljano, a neke slučajno, samo zato što su im se našle na putu. Ubojice su prema svjedočenju preživjelih navodno išle od vrata do vrata ubijajući sve na koje naiđu. Napad se dogodio rano u nedjelju, a napadače su poslije navodno ugledali u mjestu Regina, koje je od mjesta pokolja udaljeno čak 300 kilometara. Objavljeno je i to da je jednog napadača, Mylesa Sandersona, policija tražila još u svibnju, s obzirom na to da je bio na popisu traženih osoba. Policija je danas uputila poziv napadačima da se predaju. Potraga za njima pokrenuta je u pokrajini Saskatchewan, kao i susjednim pokrajinama Manitoba i Alberta, a riječ je o golemom području, što otežava potragu.

Na području u kojem obitava domorodačka skupina James Smith Cree, gdje ima samo nešto više od tri tisuće stanovnika, proglasili su izvanredno stanje. Kanadski premijer Justin Trudeau u svojoj izjavi poručuje da je, kao i svi Kanađani, “šokiran i shrvan užasnim napadima”, tugujući sa stanovništvom Saskatchewana i svima koji su pogođeni tragičnim nasiljem.

Domorodačko stanovništvo čini manje od pet posto kanadske populacije, a pripadnici domorodačke zajednice u Kanadi iznadprosječno trpe zbog više razine siromaštva, nezaposlenosti i kraćeg životnog vijeka od ostalih Kanađana. Kanadska domorodačka zajednica posljednjih je godina u fokusu javnosti zbog otkrića koja su šokirala Kanadu, kao i cijeli svijet, nakon što je u toj zemlji, pa tako i u pokrajini Saskatchewan, u blizini školskih internata pronađeno više tisuća neoznačenih grobova domorodačke djece. Riječ je o kolonijalnim ustanovama u kojima su se provodili prisilno školovanje i asimilacija domorodačke djece. Ta su nesretna djeca prisilno odvajana od svojih obitelji i slana u udaljene internate, državne škole pod crkvenom upravom. Internatima je većinom upravljala Katolička crkva, iako su i druge protestantske crkve surađivale s državom provodeći prisilnu asimilaciju domorodačke djece.

Kontroverzne školske ustanove financiralo je ministarstvo za indijanske poslove kanadske vlade, dok je crkva bila zadužena za školske programe. Računa se da je kroz takve internate, kojih je ukupno bilo 139, prošlo više od 150 tisuća djece “Prvog naroda”, kako danas politički korektno u Kanadi nazivaju pripadnike domorodačkog stanovništva. Tijekom školovanja zbog različitih je razloga, najčešće bolesti, oskudice i groznih uvjeta u kojima su djeca živjela, daleko od svojih najbližih, umrlo oko šest tisuća djece, iako točan broj vjerojatno nikad nećemo doznati. Djeca su bila izložena zlostavljanju, fizičkom kažnjavanju i spolnom nasilju, a tijela nisu vraćena njihovim obiteljima, nego su pokapana u dvorištima samih internata, u grobove bez nadgrobnih ploča i s imenima ispisanima samo na križeve, koji bi brzo istrunuli, a time bi nestao i svaki trag te djece. U pokrajini Saskatchewan u neobilježenim je grobovima pronađeno 751 tijelo, većinom domorodačke djece.

Papina isprika

Zbog uloge Katoličke crkve, koja je bila glavna poluga u provedbi asimilacije i kulturnog genocida koje je domorodačkom stanovništvu donijela kolonizacija Kanade, papa Franjo nedavno se, unatoč bolesti, odlučio za jednotjedni posjet Kanadi koji je bio posvećen isključivo susretu s kanadskim domorodačkim stanovništvom, kako bi se mogao osobno ispričati zbog uloge Katoličke crkve u tim stravičnim događajima koji su trajali od konca 19. pa sve do konca 20. stoljeća.

