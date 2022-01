Kamion s laboratorijskim životinjama imao nesreću, pobjegla četiri majmuna

Iz kamiona koji je u Pennsylvaniji prevozio 100 laboratorijskih majmuna nakon sudara pobjegla su četiri, zbog čega je policija krenula u potragu upozorivši javnost da ne prilazi životinjama. Kamion s majmunima sudario se s praznim kamionom pored Danvillea u Pennsylvaniji u petak popodne, na putu u laboratorij na Floridi.

Policija je na Twitteru objavila da su četiri majmuna "pobjegla s mjesta događaja u okolno područje". Tri majmuna uhvaćena su, no jedan je i dalje na slobodi.

Lokalni internetski portal vijesti WNEP objavio je da policija u potrazi za majmunima, dugorepim makakijima, koristi termalne kamere, a policajci na tlu imaju snažne svjetiljke. Pensilvanijska državna policija objavila je fotografiju primata koji sjedi na drvetu pored ceste Route 54 u ledenoj noći. Reporter je izvijestio da je policija okružila majmuna prije no što su ispaljeni hici iz neidentificiranog oružja.

U subotu prijepodne na službenom Twitteru policije objavljeno je da je majmun još uvijek na slobodi, no policija poziva da građani ne pokušavaju tražiti niti hvatati životinju. Dugorepi makaki mogu stajati i do 10.000 dolara, a traženi su zbog ispitivanja cjepiva protiv koronavirusa, prema New York Timesu. U zatočeništvu mogu živjeti do 30 godina.