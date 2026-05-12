STIŽE REKORDNI EL NIÑO?

Posljedice promjene mogle bi biti ekstremne: 'Vidjet ćemo vremenske događaje kakve nikada prije nismo vidjeli'

Wildfires burn across Chile's Biobio region
Foto: ADRIANO MACHADO/REUTERS
Dora Taslak
12.05.2026.
u 21:28

Ako Tihi ocean oslobodi veliku količinu topline, to dodatno pojačava klimatski sustav i izaziva ozbiljne poremećaje u vremenskim prilikama

Klimatolozi upozoravaju da bi se ove godine mogao pojaviti najjači El Niño ikad zabilježen, što bi moglo donijeti ekstremne vremenske pojave. Prema podacima Svjetske meteorološke organizacije (WMO), očekuje se da će se fenomen El Niño razviti sredinom ove godine te utjecati na temperature i oborine, prenosi Euronews te pojašnjava kako je El Niño cikličko i prirodno zagrijavanje dijelova ekvatorijalnog Tihog oceana koje potom mijenja vremenske obrasce diljem svijeta. Njegova suprotnost, La Niña, obilježena je temperaturama mora nižima od prosjeka.

"Mislim da ćemo vidjeti vremenske događaje kakve nikada prije nismo vidjeli u modernoj povijesti“, upozorio je Jeff Berardelli, američki meteorolog te pojasnio kako El Niño zapravo preraspodjeljuje toplinu na Zemlji. On se obično pojavljuje svake dvije do sedam godina i traje otprilike devet do 12 mjeseci.

Posljednji modeli ukazuju na nešto ozbiljno, smatra znanstvenik Daniel Swain iz Kalifornijskog instituta za vodne resurse te dodaje kako su volumen i intenzitet podzemnih anomalija tople vode među najvećima zabilježenima. "Jedan od ključnih preduvjeta da se fenomen u potpunosti razvije zaista se događa. Još uvijek ne znamo točno što će se dogoditi. Nije zajamčeno da će to biti super El Niño. Ali, postoji potencijal za nešto doista izvanredno."

Ako Tihi ocean oslobodi veliku količinu topline, to dodatno pojačava klimatski sustav i izaziva ozbiljne poremećaje u vremenskim prilikama, objašnjava Berardelli. Više topline znači snažnije toplinske valove, pogoršanje suša u nekim područjima, ali i više vlage u atmosferi, što dovodi do intenzivnijih poplava. El Niño, također, ublažava sezonu uragana u Atlantiku. Dodatna toplina koju El Niño iznosi na površinu, u kombinaciji sa zagrijavanjem planeta zbog klimatskih promjena, dovest će do rekordno visokih globalnih temperatura, kaže Swain. "Svi pokazatelji trenutačno upućuju na to da će sljedeća godina biti prilično divlja iz perspektive globalne klime“, kaže znanstvenik.
Alarm za gotovo cijelu Hrvatsku: Stiže žestoka promjena vremena, evo kada kreće najgore

vremenska prognoza El Niño vrijeme

AL
alojzvodic
21:33 12.05.2026.

Globalno zatopljenje pogodilo Zagreb, tako što je pao snijeg u svibnju. I dok su ekološki aktivisti desetljećima pričali kako ćemo se svi kuhati na suncu, dočekala nas je tuča, led i snijeg. Ne vrućina koja topi asfalt, nego hladnoća koja ruši stabla i zaustavlja tramvaje. Možda bi zagovornici globalnog zatopljenja trebali malo češće provjeriti stanje na terenu prije nego što sljedeći put navijeste novu apokalipsu. Ovaj svibanjski dan govori više od tisuću njihovih članaka.

Avatar Svirko
Svirko
21:32 12.05.2026.

Smradovi lažljivi, prodavači magle i manipulatori. Ne postoji nikakav EL Nino, Co2, klimatske promjene i ostale gluposti...

